A Policoro, venerdì 6 febbraio, è stata presentata Sportcity Basilicata, associazione no-profit che promuove il movimento come strumento di crescita personale e collettiva. Lincontro ha visto interventi delle istituzioni locali e dei vertici dellassociazione, con focus sulla creazione di spazi attrezzati per attività fisica e sul valore dello sport come diritto per tutti. La Fondazione intende costruire connessioni tra territorio e realtà nazionali, valorizzando benessere e inclusione. Segue comunicato stampa.



Venerdì 6 febbraio si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Policoro la presentazione di Sportcity Basilicata, un'associazione senza scopo di lucro che si pone l'obiettivo di promuovere il movimento come strumento di crescita personale e comunitaria.



L'evento è stato aperto dall'assessore alla cultura e al bilancio del Comune di Policoro, Massimiliano Scarica, che ha ringraziato i presenti e ha sottolineato l'importanza della pratica sportiva e della gestione e manutenzione degli edifici sportivi presenti in città. "La creazione di spazi e luoghi attrezzati dove la popolazione possa praticare liberamente attività fisica è fondamentale per la promozione della salute e del benessere", ha dichiarato Scarica.



È intervenuta poi la presidente della Fondazione, Tania Guarino, che ha delineato gli obiettivi dell'associazione. "Sportcity Basilicata vuole promuovere il movimento come volano di crescita personale e comunitaria, capace di coinvolgere, includere e creare connessioni", ha affermato Guarino. "Lo sport è fondamentale per la crescita personale, la tutela dell'ambiente e la possibilità di creare relazioni e connessioni, superando le barriere di età, provenienza e sesso".



L'associazione ritiene che il movimento sia un diritto per tutti e che vadano creati ambienti sani, positivi e stimolanti dove poter praticare attività fisica per il benessere personale e di tutta la comunità. "Siamo un anello di congiunzione tra il territorio e il Nazionale, radicata saldamente con le nostre radici nelle tradizioni e usi e costumi locali, ma con uno sguardo verso il futuro", ha aggiunto Guarino.



Fabio Pagliara, Presidente della "Fondazione Sportcity", ha ringraziato per l'accoglienza e ha sottolineato l'importanza di creare una "rivoluzione dolce" che promuova il movimento nelle aree urbane della città. "Le persone che praticano attività motoria senza essere tesserati in enti di promozione o federazioni sono elevatissimi e l'età di avvicinamento alla pratica sportiva si è molto elevata", ha affermato Pagliara. "Bisogna agire affinché si inizi a praticare da subito attività fisica e se ne comprenda il valore già da piccoli in modo che possano poi diventare momenti di abitudine per una salute duratura".



L'assessore allo sport del Comune di Policoro, Giuseppe Montano, ha sottolineato l'importanza di "sportivizzare" le città con il miglioramento degli spazi esistenti e la creazione di nuovi spazi" ma anche la necessità di "sportivizzare gli animi" e far comprendere alla popolazione quanto sia importante praticare attività fisica. L'Amministrazione si sta adoperando per trasformare le aree verdi della città in aree verdi-sportive", ha dichiarato Montano. "Questo permetterà di utilizzare quegli spazi ornamentali in vere palestre a cielo aperto dove la popolazione potrà praticare attività continuamente, senza costi e senza limitazioni H24".



La presidente Tania Guarino ha ribadito l'importanza del lavorare insieme e della possibilità di creare networking e progetti congiunti con l'aiuto della cittadinanza lucana e di tutti gli attori territoriali che vogliono aderire a questo importante impegno verso il benessere dell'attività. "Un progetto che vuole restituire il diritto di vivere la propria motricità", ha concluso Guarino.