Tentato furto e danneggiamento di una scultura a Matera:individuato responsabile

10/02/2026



La Polizia di Stato di Matera, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata”, ha individuato e denunciato il presunto autore del tentato furto dell’opera di Andrea Roggi, avvenuto nei giorni scorsi in piazza Duomo. L’opera, una scultura in bronzo, faceva parte del percorso espositivo, allestito nel centro cittadino, che ha portato a Matera alcune delle opere più rappresentative dell’artista toscano, ispirate al rapporto tra uomo e natura. L’attività investigativa, condotta con tempestività dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’autore del reato, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nell’area.


Nel corso delle indagini effettuate, presso l’abitazione del presunto autore, sono stati rinvenuti alcuni reperti archeologici, provenienti dall’area degli scavi di porta Pistola, sita nei Sassi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, proseguono per ulteriori accertamenti. Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



