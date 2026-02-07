Un parto naturale si è trasformato in tragedia all’Ospedale di Lagonegro: una donna di 36 anni di Scalea, madre di due figli, è deceduta questa mattina dopo aver dato alla luce il suo terzo bambino. Il parto era stato giudicato senza complicazioni e il bambino è nato in buona salute. Tuttavia, la madre ha subito un’emorragia seguita da due arresti cardiaci che non le hanno lasciato scampo.

La salma è stata sottoposta a sequestro e l’Azienda Sanitaria San Carlo di Potenza ha istituito un gruppo di lavoro tecnico per collaborare con gli inquirenti e chiarire le circostanze dell’accaduto. «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia della donna scomparsa durante il parto. Una tragedia che trasforma la speranza in dolore e che colpisce non solo una famiglia, ma intere comunità, unendo nel cordoglio Basilicata e Calabria.

La tutela della salute materno-infantile rappresenta uno dei presìdi più alti del diritto alla salute. Nel pieno rispetto degli accertamenti delle autorità competenti, seguirò con attenzione l’evolversi della vicenda affinché siano chiarite tutte le circostanze e verificate le condizioni assistenziali, organizzative e di sicurezza. Cercare la verità è un atto dovuto verso la vita perduta e verso tutte le donne che si affidano alla sanità pubblica.

Questa tragedia richiama con forza la responsabilità delle istituzioni: il diritto alla salute deve essere garantito ovunque con la stessa qualità e sicurezza. Alla famiglia colpita va la mia vicinanza più sincera. Come Garante, e come persona, non ci volteremo dall’altra parte» – Tiziana Silletti.

Cordoglio dal sindaco di Scalea: Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale di Scalea esprimono il più profondo e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Francesca, giovane moglie e madre.Una notizia che ha colpito duramente l’intera comunità, lasciando sgomenti e uniti in un dolore profondo e silenzioso. Di fronte a una perdita così improvvisa e ingiusta, le parole faticano a trovare spazio, ma il sentimento di vicinanza è autentico e condiviso.