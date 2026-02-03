Luigi D’Alessandro, lucano originario di Tursi, medico podologo specializzato nella realizzazione di plantari su misura, è stato selezionato per far parte dello staff sanitario dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

La nomina, comunicata lo scorso novembre, rappresenta un riconoscimento importante per la carriera di D’Alessandro, che lavora attualmente presso la Ferrari SpA a Maranello e gestisce uno studio privato a Policoro, aperto da alcuni anni per ricevere pazienti sul territorio lucano. Durante la settimana centrale di febbraio, D’Alessandro opererà nella postazione di Milano, collaborando con ortopedici, odontoiatri, fisioterapisti e radiologi. Il suo lavoro sarà dedicato principalmente agli atleti di ice hockey, figure skating, short track speed skating e speed skating, con interventi mirati alla prevenzione e alla gestione di traumi o incidenti sportivi.

Le prestazioni saranno fornite sia negli ambulatori medici allestiti nelle “venues” olimpiche sia nelle postazioni vicine ai campi di gara. L’attività sanitaria sarà rivolta anche a tutti coloro che partecipano alla manifestazione, inclusi membri degli staff tecnici, personale operativo, stampa, operatori radio-televisivi, sponsor, familiari degli atleti e spettatori.

Per D’Alessandro, originario della Basilicata, partecipare a un evento di questa portata rappresenta “un’esperienza unica, da vivere appieno, che capita forse una sola volta nella vita”. La sua nomina si aggiunge ai riconoscimenti ricevuti in precedenza, tra cui l’incarico da parte della società che si occupa di medicina del lavoro per la Ferrari SpA.



