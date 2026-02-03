HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Difesa e Università della Basilicata:accordo per la riqualificazione delle aree militari

3/02/2026



Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e l’Università degli Studi della Basilicata hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione finalizzato all’avvio di percorsi di ricerca scientifica sulle tematiche della riqualificazione delle aree e delle infrastrutture militari.


L’Accordo è stato firmato dal Segretario Generale della Difesa, Consigliere Fabio Mattei, e dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini.


Il Ministero della Difesa dispone, per finalità istituzionali, di un ampio patrimonio infrastrutturale distribuito sull’intero territorio nazionale. Tali asset, per funzionalità, efficienza energetica, potenzialità di riqualificazione e valore architettonico, rappresentano una straordinaria opportunità per studi di natura ingegneristica e architettonica orientati all’individuazione di soluzioni innovative e migliorative, capaci di generare benefici sia per gli utenti sia per i territori che li ospitano.


In questo quadro si inserisce la collaborazione tra la Direzione Generale dei Lavori (GENIODIFE), incardinata nel Segretariato Generale della Difesa, e il mondo accademico, con l’obiettivo di dar vita a una vera e propria “officina di idee”: un laboratorio di progettualità in grado di promuovere processi di rigenerazione urbana, sociale ed economica a favore delle comunità locali. Il contributo della ricerca universitaria consisterà in analisi specialistiche, costruzione di modelli, esplorazioni progettuali e definizione di scenari innovativi in ambito urbanistico.


La partnership con l’Università degli Studi della Basilicata si aggiunge alle collaborazioni già attive seguite da GENIODIFE, diretto dal Gen. Isp. Mario Sciandra, rafforzando ulteriormente la rete scientifica nazionale Difesa–Università, avviata da alcuni anni, sui temi della riqualificazione delle aree militari. L’attuazione dell’Accordo sarà affidata a un Comitato Scientifico appositamente istituito, composto, per la Difesa, dal Col. Pasqualino Iannotti e dal Ten. Col. Daniel Zecca dell’Ufficio Accordi Speciali e Ricerca della Direzione Generale dei Lavori, e, per l’Università degli Studi della Basilicata, dal Prof. Antonello Pagliuca, referente del Rettore per i rapporti con GENIODIFE, e dal Prof. Benedetto Manganelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Universita degli Studi della Basilicata. La collaborazione conferma il ruolo strategico dell’Università degli Studi della Basilicata nella ricerca applicata, nella valorizzazione del patrimonio pubblico, nella rigenerazione urbana e, in definitiva, nello sviluppo dei territori.




