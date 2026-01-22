HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Basilicata, parte il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore polmonare

22/01/2026



Il tumore polmonare è tra le principali cause di morte per neoplasia in Italia, con oltre 44.800 nuovi casi all’anno. Circa il 60% dei decessi riguarda forti fumatori. La diagnosi precoce tramite TC torace a basso dosaggio (LDCT) permette di individuare tumori nelle fasi iniziali, con possibilità di interventi poco invasivi e riduzione della mortalità dal 20% al 39%. In Basilicata è stato attivato un programma regionale di screening, finanziato con 490.000 euro dal Fondo Sanitario Regionale e coordinato dall’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CROB). Il programma prevede la partecipazione di cittadini tra 50 e 74 anni con elevata esposizione al fumo, mediante autocandidatura tramite questionario online o telefonico.


CLICCANDO QUI TROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI




