|Basilicata, parte il programma di screening per la diagnosi precoce del tumore polmonare
22/01/2026
Il tumore polmonare è tra le principali cause di morte per neoplasia in Italia, con oltre 44.800 nuovi casi all’anno. Circa il 60% dei decessi riguarda forti fumatori. La diagnosi precoce tramite TC torace a basso dosaggio (LDCT) permette di individuare tumori nelle fasi iniziali, con possibilità di interventi poco invasivi e riduzione della mortalità dal 20% al 39%. In Basilicata è stato attivato un programma regionale di screening, finanziato con 490.000 euro dal Fondo Sanitario Regionale e coordinato dall’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico (CROB). Il programma prevede la partecipazione di cittadini tra 50 e 74 anni con elevata esposizione al fumo, mediante autocandidatura tramite questionario online o telefonico.
CLICCANDO QUI TROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua