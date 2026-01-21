Questa mattina presso la Sala Italia del Palazzo del Governo di Potenza il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per fare il punto sulla recente ondata di assalti agli sportelli ATM, sia bancari che postali, registrata sul territorio provinciale. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, il Procuratore della Repubblica Maurizio Cardea, il Presidente della Provincia Christian Giordano, l’Assessore del capoluogo Roberto Falotico, rappresentanti di Poste Italiane e dell’Associazione Bancaria Italiana, insieme ai referenti della Commissione Regionale ABI e ai responsabili della sicurezza fisica degli istituti bancari. Dall’analisi dei dati emerge un quadro preoccupante: nel 2024 sono stati registrati 15 assalti agli ATM, tra consumati e tentati, mentre nel 2025 gli episodi sono stati 16, con un incremento dei tentativi e un maggiore coinvolgimento degli sportelli bancari rispetto a quelli postali.

Nei primi giorni del 2026 si sono già verificati due nuovi episodi. Il Prefetto Campanaro ha evidenziato come le tecniche criminali continuino a privilegiare la cosiddetta “marmotta”, ossia l’inserimento di esplosivo negli sportelli tramite dispositivi artigianali, con rischi elevati per l’incolumità pubblica. L’area nord della provincia, al confine con la Puglia, resta la più colpita, sebbene il fenomeno stia progressivamente estendendosi ad altre zone interne. Tra le misure già attuate, Poste Italiane ha avviato la rimodulazione degli orari di chiusura degli sportelli e l’installazione di dispositivi di sicurezza passiva, come security mask, gabbie metalliche, sistemi di videoanalisi e nebbiogeni. Attualmente, su 113 sportelli ATM esterni presenti nella provincia, 27 sono protetti da security mask e 8 da gabbie metalliche. Il Prefetto ha disposto un immediato rafforzamento dei controlli sul territorio, anche con l’impiego delle Squadre di intervento della Compagnia Intervento Operativo dei Carabinieri, e ha invitato ABI a completare la mappatura delle filiali ancora prive di efficaci misure di protezione passiva, così da pianificare controlli mirati. È stata proposta inoltre la sottoscrizione di un nuovo Protocollo Anticrimine di livello regionale per aggiornare scambi informativi e dispositivi di sicurezza. “Gli assalti agli ATM rappresentano una sfida complessa che richiede una risposta integrata e coordinata – ha dichiarato il Prefetto Campanaro –. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e soggetti privati è possibile garantire sicurezza reale e percepita ai cittadini. Ringrazio il Procuratore Cardea per il suo contributo fondamentale al Comitato, essenziale per rafforzare legalità e fiducia nella comunità.”