Incendio a Terranova: la Pro Loco promuove raccolta fondi

19/01/2026



Ieri sera, nella parte alta del centro storico di Terranova, in via Legnano, un grave incendio ha completamente distrutto l’abitazione di una coppia che aveva dedicato una vita alla ristrutturazione della propria casa. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e al sostegno di cittadini accorsi sul posto, l’incendio è stato domato prima che potesse propagarsi ad altre abitazioni. Non si registrano vittime. La coppia colpita, che non disponeva di polizze assicurative, ha perso tutti i propri beni materiali, restando con i soli vestiti che indossava al momento dell’incendio.


Il Comune ha immediatamente provveduto a sistemarli temporaneamente in un B&B, in attesa di una soluzione abitativa più stabile. Il presidente della Pro Loco Terranova, Antonio Di Taranto, assieme alle associazioni locali, si è subito attivato per promuovere una raccolta fondi a sostegno della famiglia.


Chi desidera contribuire può effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione Pro Loco Terranova di P. APS, presso BCC Basilicata,


IBAN: IT58 G085 9780 4400 0000 0311 882, indicando come causale: “Raccolta fondi incendio casa famiglia Bloisi”.


La Pro Loco sottolinea che ogni forma di partecipazione è importante: l’obiettivo è stare vicini alla famiglia, dimostrando solidarietà e offrendo un aiuto concreto in un momento di grave difficoltà.




Incendio a Terranova: la Pro Loco promuove raccolta fondi
