Si è conclusa con un riscontro significativo la fase di manifestazione d’interesse per la gestione della “Pista Mattei” di Pisticci. Sono dodici gli operatori economici che hanno risposto all’avviso pubblico promosso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, primo passo verso l’affidamento in concessione dell’aviosuperficie. L’atto non costituisce un bando di gara, ma un’indagine di mercato finalizzata a individuare soggetti potenzialmente interessati alla gestione dell’infrastruttura, dotata di una pista di 1.400 metri e di un hangar di 1.300 metri quadrati. Tra le realtà che hanno manifestato interesse figurano il CNR, il Cluster Lucano dell’Aerospazio, Aeroporti di Puglia e aziende attive nel trasporto aereo, nei servizi elicotteristici, antincendio e nella formazione. Per l’amministratore unico Antonio Di Sanza l’iniziativa ha registrato “un interesse positivo da parte di operatori di rilievo”. La prossima fase prevede l’indizione della gara per una concessione di durata superiore ai cinque anni, con servizi rivolti sia al settore aeronautico sia alla collettività.



