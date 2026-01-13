HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Ciclista del Vulture Melfese morto in Puglia

13/01/2026



Sulla SP119, l’arteria che unisce Ascoli Satriano a Sant’Agata di Puglia, un ciclista ha perso la vita dopo essere stato investito mentre percorreva il tratto in sella alla sua bici. La vittima è Lello Risolo, originario del Vulture melfese e membro della Vultour Bike, realtà sportiva molto conosciuta nel territorio.


A rendere pubblica la notizia è stata proprio la società ciclistica, affidando ai social un messaggio di profondo cordoglio che racconta lo smarrimento di un’intera comunità sportiva. Risolo stava praticando ciò che amava di più: pedalare. Un gesto quotidiano, condiviso da tanti appassionati, trasformato improvvisamente in un destino irreversibile. L’impatto con un’auto non gli ha lasciato scampo.


Nel saluto della Vultour Bike emergono dolore e incredulità: non solo un atleta, ma un compagno di strada, un amico, una presenza costante nelle uscite e nella vita del gruppo. Parole semplici, ma cariche di affetto, dedicate anche alla famiglia, a cui la società ha rivolto un abbraccio collettivo e le più sincere condoglianze. La scomparsa di Lello Risolo ha colpito duramente il Vulture melfese e il mondo del ciclismo locale, che ancora una volta si ritrova a piangere una vita spezzata sull’asfalto. 




Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



