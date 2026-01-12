|Ottantadue ragazzi classe 2011 convocati per i due appuntamenti ai CPO di
Tirrenia e Formia.
Roma, 12 gennaio 2026 - Al via nei prossimi due giorni il quarto ciclo di
attività della Rappresentativa Under 15 Secondo Semestre, la selezione
sperimentale istituita nel 2023 dalla LND a scopo di ricerca scientifica.
Chiuso il capitolo con i ragazzi del 2010, l'attenzione si sposta ora
all'annata successiva che, da qui a novembre prossimo, sarà protagonista
di una serie di appuntamenti per monitorare i progressi fisici e
attitudinali dei migliori talenti under 15 nati tra luglio e dicembre
individuati tra i club di Serie D e dei campionati regionali.
Di questo nuovo ciclo faranno parte ottantadue calciatori classe 2011
convocati per i due raduni organizzati il 13 e 14 gennaio nei CPO di
Tirrenia e di Formia sotto la supervisione dei tecnici Giuliano
Giannichedda (Rappresentativa Serie D), Gabriele Peccati (Rappresentativa
Under 15) e Marco Canestro (Rappresentativa Femminile). Si comincia domani
in Toscana col gruppo dei ragazzi del centro-nord Italia che alle ore 15 si
affronteranno in un test a ranghi contrapposti. Stesso programma mercoledì
per i selezionati nel centro-sud, in campo alle ore 14.30. Per assistere
alle gare è necessario inviare una richiesta di accredito alla mail
scouting@lnd.it
In entrambe le occasioni ci sarà spazio, inoltre, per un incontro di
formazione indirizzato ai Referenti Tecnici Regionali sui temi Analisi
dei profili fisici dei giovani calciatori U15: età relativa e biologica
e Indicazioni pratiche su parametri per individuare calciatore secondo
semestre.
Lista convocati raduno Centro/Nord
Portieri: Matteo Scagliola (Accademia Casale), Kevin Gradella (Rapid
Olimpia), Matteo Galli (Castellana C.G.), Felipe Sebast Barale (Accademia
Internazionale)
Difensori: Giulio Pozzuoli (Forsempronese), Riccardo Maugeri (Vis Nova
Giussano), Brando Mondini (Cus Parma), Giorgio Messa (Cuneo), Riccardo
Apicella (Aldini), Filippo Ventimiglia (Pavia), Riccardo Matteo Barucchi
(Lascaris), Zeno Corrieri (Volpiano Pianese), Paolo Francesco Sismondini
(Ospedaletti Calcio), Matteo Turchino (A.Baiardo), Andrea Cugnasco (Olimpic
1971), Federico Piatti (Varesina Sport), Tommaso Groppelli (Crema), Luca
Angonese (Legnago Salus), Pietro Marcon (Vittorio Falmec)
Centrocampisti: Manuel Paoli (Scandicci), Manuel Meoni (S. Michele Virtus),
Leonardo Sponsale (Sestese), Alessandro Masieri (Pieve Ligure), Makar
Kazanovskyi (Affrico), Kevin Oscar De La Cruz (Sanremese), Alessandro
Nicolella (Sisport), Davide Palmieri (Baveno Stresa), Leo Morrone (Juventus
Club Parma), Leonardo Girotto (Club Milano), Alessandro Commisso
(Trevigliese), Andrea Pezzini (Codogno), Gabriel Serio (Vis Nova Giussano),
Filippo Gorini Sambuy (Calvi Noale), Ayman Raguigue (Caldiero Terme),
Lorenzo Pratali (Monteserra Pol.), Davide Girani (Edelweiss Jolly)
Attaccanti: Davide Barsacchi (Lastrigiana), Lorenzo Puleo (Carrara 90),
Alex Marozin (Alto Academy), Lorenzo De Meo (Varese), Samuele Bove
(Vanchiglia), Davide Pratesi (Mazzo 80 A.C.), Nathan Bertoni (Darfo
Boario), Alessandro Perraymond (Vado)
Lista convocati raduno Centro/Sud
Portieri: Gabriele Cursi (Savio), Michele Maria Di Pinto (Nuova Tor Tre
Teste), Mattia Pernici (Civitavecchia), Mattia Tarragoni (Foligno)
Difensori: Marco Corsetti (Accademia Frosinone), Michele Saviano
(Urbetevere), Domenico Alborino (Micri'), Mattia Anselmo (Academy Palermo),
Mattia Zocchi (Vigor Senigallia), Donato Ciampi (Lykos), Guido Gadelotti
(Lastrigiana), Alberto Chiaverini (S. Michele Virtus), Ferdinando Ventruto
(Policoro Calcio & Academy), Luca Gioia (Grifone), Mirko Paolella
(Urbetevere Calcio), Damiano Toni Iannone (Colleferro), Davide Pastore
(Real Cosenza), Flavio Mazza (Trastevere), Gabriele Catorcini (Scandicci)
Centrocampisti: Andrea Dagostino (Academy Civitanovese), Ermes Marinangeli
(Maceratese), Emiliano Medici (U.S. Olimpia), Damiano Cimei (Academy
L'Aquila), Lorenzo Placidi (Atletico Lodigiani), Matteo Giannichedda (Club
Olimpico Romano), Edoardo Pieroni (Spes Montesacro), Leonardo Moni
(Romulea), Daniel Cancelli (Vigor Perconti), Tommaso Iurmano (Reggina),
Mario De Marco (Real Cosenza), Alberto Caruso (Pol. Calcio Sicilia),
Vittorio Pezzola (Ancona)
Attaccanti: Flavio Leon Pillera (Romulea), Filippo Perroni (Ostiamare),
Matteo Franchi (Trastevere), Marcopio Zicca (Alessandro Rosina), Andrea
Mozzillo (Olympia Ovidiana Sulmona), Giuseppe Eugeni La Ferla (Pozzallo),
Riccardo Loreti (Spes Montesacro), Gabriele Flamment (S.P.Ostiense),
Vincenzo Zito (Reggina), Rocco Guerrisi (Reggina), Riccardo Di Luigi
(Teramo)