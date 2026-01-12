Ottantadue ragazzi classe 2011 convocati per i due appuntamenti ai CPO di

Tirrenia e Formia.



Roma, 12 gennaio 2026 - Al via nei prossimi due giorni il quarto ciclo di

attività della Rappresentativa Under 15 Secondo Semestre, la selezione

sperimentale istituita nel 2023 dalla LND a scopo di ricerca scientifica.



Chiuso il capitolo con i ragazzi del 2010, l'attenzione si sposta ora

all'annata successiva che, da qui a novembre prossimo, sarà protagonista

di una serie di appuntamenti per monitorare i progressi fisici e

attitudinali dei migliori talenti under 15 nati tra luglio e dicembre

individuati tra i club di Serie D e dei campionati regionali.



Di questo nuovo ciclo faranno parte ottantadue calciatori classe 2011

convocati per i due raduni organizzati il 13 e 14 gennaio nei CPO di

Tirrenia e di Formia sotto la supervisione dei tecnici Giuliano

Giannichedda (Rappresentativa Serie D), Gabriele Peccati (Rappresentativa

Under 15) e Marco Canestro (Rappresentativa Femminile). Si comincia domani

in Toscana col gruppo dei ragazzi del centro-nord Italia che alle ore 15 si

affronteranno in un test a ranghi contrapposti. Stesso programma mercoledì

per i selezionati nel centro-sud, in campo alle ore 14.30. Per assistere

alle gare è necessario inviare una richiesta di accredito alla mail

scouting@lnd.it



In entrambe le occasioni ci sarà spazio, inoltre, per un incontro di

formazione indirizzato ai Referenti Tecnici Regionali sui temi Analisi

dei profili fisici dei giovani calciatori U15: età relativa e biologica

e Indicazioni pratiche su parametri per individuare calciatore secondo

semestre.



Lista convocati raduno Centro/Nord



Portieri: Matteo Scagliola (Accademia Casale), Kevin Gradella (Rapid

Olimpia), Matteo Galli (Castellana C.G.), Felipe Sebast Barale (Accademia

Internazionale)



Difensori: Giulio Pozzuoli (Forsempronese), Riccardo Maugeri (Vis Nova

Giussano), Brando Mondini (Cus Parma), Giorgio Messa (Cuneo), Riccardo

Apicella (Aldini), Filippo Ventimiglia (Pavia), Riccardo Matteo Barucchi

(Lascaris), Zeno Corrieri (Volpiano Pianese), Paolo Francesco Sismondini

(Ospedaletti Calcio), Matteo Turchino (A.Baiardo), Andrea Cugnasco (Olimpic

1971), Federico Piatti (Varesina Sport), Tommaso Groppelli (Crema), Luca

Angonese (Legnago Salus), Pietro Marcon (Vittorio Falmec)



Centrocampisti: Manuel Paoli (Scandicci), Manuel Meoni (S. Michele Virtus),

Leonardo Sponsale (Sestese), Alessandro Masieri (Pieve Ligure), Makar

Kazanovskyi (Affrico), Kevin Oscar De La Cruz (Sanremese), Alessandro

Nicolella (Sisport), Davide Palmieri (Baveno Stresa), Leo Morrone (Juventus

Club Parma), Leonardo Girotto (Club Milano), Alessandro Commisso

(Trevigliese), Andrea Pezzini (Codogno), Gabriel Serio (Vis Nova Giussano),

Filippo Gorini Sambuy (Calvi Noale), Ayman Raguigue (Caldiero Terme),

Lorenzo Pratali (Monteserra Pol.), Davide Girani (Edelweiss Jolly)



Attaccanti: Davide Barsacchi (Lastrigiana), Lorenzo Puleo (Carrara 90),

Alex Marozin (Alto Academy), Lorenzo De Meo (Varese), Samuele Bove

(Vanchiglia), Davide Pratesi (Mazzo 80 A.C.), Nathan Bertoni (Darfo

Boario), Alessandro Perraymond (Vado)



Lista convocati raduno Centro/Sud



Portieri: Gabriele Cursi (Savio), Michele Maria Di Pinto (Nuova Tor Tre

Teste), Mattia Pernici (Civitavecchia), Mattia Tarragoni (Foligno)



Difensori: Marco Corsetti (Accademia Frosinone), Michele Saviano

(Urbetevere), Domenico Alborino (Micri'), Mattia Anselmo (Academy Palermo),

Mattia Zocchi (Vigor Senigallia), Donato Ciampi (Lykos), Guido Gadelotti

(Lastrigiana), Alberto Chiaverini (S. Michele Virtus), Ferdinando Ventruto

(Policoro Calcio & Academy), Luca Gioia (Grifone), Mirko Paolella

(Urbetevere Calcio), Damiano Toni Iannone (Colleferro), Davide Pastore

(Real Cosenza), Flavio Mazza (Trastevere), Gabriele Catorcini (Scandicci)



Centrocampisti: Andrea Dagostino (Academy Civitanovese), Ermes Marinangeli

(Maceratese), Emiliano Medici (U.S. Olimpia), Damiano Cimei (Academy

L'Aquila), Lorenzo Placidi (Atletico Lodigiani), Matteo Giannichedda (Club

Olimpico Romano), Edoardo Pieroni (Spes Montesacro), Leonardo Moni

(Romulea), Daniel Cancelli (Vigor Perconti), Tommaso Iurmano (Reggina),

Mario De Marco (Real Cosenza), Alberto Caruso (Pol. Calcio Sicilia),

Vittorio Pezzola (Ancona)



Attaccanti: Flavio Leon Pillera (Romulea), Filippo Perroni (Ostiamare),

Matteo Franchi (Trastevere), Marcopio Zicca (Alessandro Rosina), Andrea

Mozzillo (Olympia Ovidiana Sulmona), Giuseppe Eugeni La Ferla (Pozzallo),

Riccardo Loreti (Spes Montesacro), Gabriele Flamment (S.P.Ostiense),

Vincenzo Zito (Reggina), Rocco Guerrisi (Reggina), Riccardo Di Luigi

(Teramo)



