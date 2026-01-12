Torna al centro del dibattito politico il tema dei mini vitalizi. Con soli cinque anni di mandato, infatti, riapre la possibilità di ottenere una sorta di “pensioncina” per i consiglieri regionali.

A occuparsene è Le Iene, con un servizio firmato da Alessandro Sortino, che si reca in Basilicata per raccontare quanto accaduto all’interno del Consiglio regionale. Al centro della vicenda c’è un emendamento inserito all’ultimo momento nella legge di stabilità regionale, che riapre la partita dei trattamenti previdenziali per i consiglieri. Si tratta di un assegno aggiuntivo che potrebbe scattare anche senza nuovi versamenti diretti di contributi.

Nel servizio, Nicola Antonio Coluzzi, dirigente generale del Consiglio regionale della Basilicata, dichiara: «I consiglieri hanno deciso di istituire questo vitalizio». L’emendamento, privo di firme, è stato approvato a maggioranza il 30 dicembre 2025. In realtà, il vitalizio viene formalmente definito come “indennità differita”. A spiegarne il funzionamento è il giornalista Leo Amato, intervenuto ai microfoni de Le Iene. Ogni mese, per ciascun consigliere regionale, viene accantonata una somma di 2.000 euro: 1.500 euro a carico del Consiglio regionale e 500 euro a carico dei singoli consiglieri. Questi ultimi, però, non verseranno direttamente la propria quota. I 500 euro mensili verranno infatti coperti attingendo a un fondo “ai fini benefici”, istituito nel 2017, quando i consiglieri regionali decisero di tagliarsi il 10% dello stipendio per creare una riserva da destinare ai più bisognosi.

Un fondo che, secondo quanto riportato nel servizio, non sarebbe mai stato utilizzato fino ad oggi e che ora verrebbe impiegato per pagare i contributi dei consiglieri stessi. Con questo meccanismo, ogni legislatura consentirebbe ai consiglieri regionali di maturare circa 600 euro di pensione mensile.

Con due legislature, l’assegno salirebbe a 1.200 euro, e così via. Tutti i dettagli e gli approfondimenti sulla vicenda sono contenuti nel servizio andato in onda a Le Iene.



