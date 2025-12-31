HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Laino Borgo: colpo all'Atm, tanti i casi analoghi

31/12/2025



In questi ultimi giorni del 2025, il Comune nel Parco del Pollino di Laino Borgo è purtroppo salito suo malgrado agli onori della cronaca per quanto accaduto nella notte tra il 28 ed il 29 dicembre, quando, dei malviventi hanno fatto saltare con l’esplosivo l’Atm dell’Ufficio Postale. 


Intorno alle due di notte, si sono udite distintamente due esplosioni che hanno fatto saltare in area il Postamat. Per fortuna nessun ferito, ma la struttura ha subito ingenti danni.


“Oltre alla paura per quanto successo, adesso dovremmo anche attendere tempi lunghi per i lavori di ripristino. Era già previsto sarebbe arrivato il container per degli interventi di ammodernamento, ma adesso, chiaramente, i tempi si allungheranno sensibilmente e la comunità andrà incontro a parecchi disagi”, ci dice la sindaca Mariangelina Russo, che ha anche espresso solidarietà a Poste Italiane e ai dipendenti.


Su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione di Laino Borgo, sul posto sono giunti per un sopralluogo anche i militari del nucleo artificieri del comando provinciale di Cosenza.


Per quanto riguarda la refurtiva, il dispositivo aveva contante disponibile fino a 100mila euro ma non si sa con certezza se fosse o meno pieno.


Non siamo davanti ad un episodio isolato, in Calabria, in pochi giorni, sono stati registrati i casi di Cassano e Santa Maria del Cedro. In Basilicata, invece, in poco più di un mese, con l'ultimo fallito a Genzano di Lucania, i colpi tentati sono stati addirittura sette.


Un’idea sul tipo di tecnica utilizzata, denominata della Marmotta (dal nome dell'operazione), è stato possibile farsela grazie ai Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, che nello scorso mese di novembre avevano sgominato una banda ritenuta responsabile di 11 assalti esplosivi ad altrettanti sportelli bancomat nelle province di Campobasso, Foggia, Potenza e Avellino.


Secondo le indagini, i ladri, dopo un primo accesso al bancomat prelevando una banconota da 20 euro, approfittavano dell’apertura dell’apparecchio per piazzare all’interno l’esplosivo, azionato con una miccia.


 


Gianfranco Aurilio


Lasiritide.it


(foto: abmreport. it)




ALTRE NEWS

CRONACA

31/12/2025 - Caporalato, scarcerati due pakistani dopo la tragedia sulla fondovalle dellAgri
31/12/2025 - Laino Borgo: colpo all'Atm, tanti i casi analoghi
31/12/2025 - Fuochi illegali sequestrati tra Matera e Montescaglioso:oltre 4.500 articoli
30/12/2025 - San Costantino Albanese rende omaggio al professor Pasquale Scutari

SPORT

31/12/2025 - Rinascita Lagonegro: a lavoro in vista della trasferta di Fano
30/12/2025 - La Fiamma Olimpica illumina Potenza: CONI e CIP Basilicata auspicano maggiore sinergia per il futuro
30/12/2025 - Pielle Matera, bilancio positivo e ambizioni in crescita
29/12/2025 - ACS 09: il 2025 si chiude con la vittoria del girone della Juniores

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo