In questi ultimi giorni del 2025, il Comune nel Parco del Pollino di Laino Borgo è purtroppo salito suo malgrado agli onori della cronaca per quanto accaduto nella notte tra il 28 ed il 29 dicembre, quando, dei malviventi hanno fatto saltare con l’esplosivo l’Atm dell’Ufficio Postale.

Intorno alle due di notte, si sono udite distintamente due esplosioni che hanno fatto saltare in area il Postamat. Per fortuna nessun ferito, ma la struttura ha subito ingenti danni.

“Oltre alla paura per quanto successo, adesso dovremmo anche attendere tempi lunghi per i lavori di ripristino. Era già previsto sarebbe arrivato il container per degli interventi di ammodernamento, ma adesso, chiaramente, i tempi si allungheranno sensibilmente e la comunità andrà incontro a parecchi disagi”, ci dice la sindaca Mariangelina Russo, che ha anche espresso solidarietà a Poste Italiane e ai dipendenti.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della stazione di Laino Borgo, sul posto sono giunti per un sopralluogo anche i militari del nucleo artificieri del comando provinciale di Cosenza.

Per quanto riguarda la refurtiva, il dispositivo aveva contante disponibile fino a 100mila euro ma non si sa con certezza se fosse o meno pieno.

Non siamo davanti ad un episodio isolato, in Calabria, in pochi giorni, sono stati registrati i casi di Cassano e Santa Maria del Cedro. In Basilicata, invece, in poco più di un mese, con l'ultimo fallito a Genzano di Lucania, i colpi tentati sono stati addirittura sette.

Un’idea sul tipo di tecnica utilizzata, denominata della Marmotta (dal nome dell'operazione), è stato possibile farsela grazie ai Carabinieri del Comando provinciale di Campobasso, che nello scorso mese di novembre avevano sgominato una banda ritenuta responsabile di 11 assalti esplosivi ad altrettanti sportelli bancomat nelle province di Campobasso, Foggia, Potenza e Avellino.

Secondo le indagini, i ladri, dopo un primo accesso al bancomat prelevando una banconota da 20 euro, approfittavano dell’apertura dell’apparecchio per piazzare all’interno l’esplosivo, azionato con una miccia.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it

(foto: abmreport. it)