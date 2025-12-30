HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
La Fiamma Olimpica illumina Potenza: CONI e CIP Basilicata auspicano maggiore sinergia per il futuro

30/12/2025



Una giornata storica per il capoluogo lucano: il 28 dicembre, la Fiamma Olimpica è arrivata a Potenza, cuore della 21esima tappa di un viaggio che sta attraversando lItalia. Il percorso, che ha toccato con successo i comuni di Melfi, Avigliano, Rionero in Vulture, Venosa e Pietragalla, ha vissuto uno dei suoi momenti più suggestivi alle ore 17:30, con il passaggio della carovana sul monumentale Ponte Musmeci, prima di raggiungere la festa in Piazza Don Bosco.
Nonostante l'entusiasmo della piazza e il successo organizzativo dellAmministrazione Comunale, levento ha offerto lo spunto per una riflessione necessaria sul coinvolgimento delle istituzioni sportive territoriali. I comitati regionali del CONI e del CIP, pur celebrando il valore simbolico della fiaccola, hanno infatti rilevato la propria assenza sul palco nel momento istituzionale dell'accoglienza.
Lauspicio del Presidente del CIP, Gerardo Zandolino
Il Presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, ha voluto sottolineare limportanza della coesione:
"Il passaggio della fiaccola è un momento di grande emozione, ma è anche loccasione per ricordare che il movimento sportivo cresce solo attraverso una costante collaborazione fra le istituzioni pubbliche e i comitati tecnici. Auspichiamo che in futuro si possa lavorare con maggiore sinergia nella città di Potenza, poiché l'integrazione tra l'anima politica e quella sportiva è fondamentale per sostenere il mondo olimpico e paralimpico."

La riflessione del Presidente del CONI, Giovanni Salvia
Anche il Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, ha espresso la necessità di un dialogo più inclusivo:

"Ieri era importante esserci in piazza per celebrare lo sport e i valori "veri" che rappresenta con l'Olimpiade, i presidenti regionali del CONI e del CIP di Basilicata c'erano anche se non sul palco, non chiamati e non considerati. Per qualcun'altro evidentemente, era importante autocelebrarsi dimenticando chi fa ogni giorno sport e chi lo rappresenta.
 Lo sport dovrebbe unire, sempre, ma purtroppo non è per tutti. "

Insieme per lo sport lucano
L'obiettivo condiviso da CONI e CIP Basilicata resta quello di valorizzare lo sport in ogni sua forma. L'episodio di Potenza diventa così un invito a costruire, per i prossimi appuntamenti, un fronte comune dove istituzioni civili e sportive camminino fianco a fianco, garantendo al movimento sportivo regionale la visibilità e il coordinamento che merita.



