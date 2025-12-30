|
|La Fiamma Olimpica illumina Potenza: CONI e CIP Basilicata auspicano maggiore sinergia per il futuro
30/12/2025
|Una giornata storica per il capoluogo lucano: il 28 dicembre, la Fiamma Olimpica è arrivata a Potenza, cuore della 21esima tappa di un viaggio che sta attraversando lItalia. Il percorso, che ha toccato con successo i comuni di Melfi, Avigliano, Rionero in Vulture, Venosa e Pietragalla, ha vissuto uno dei suoi momenti più suggestivi alle ore 17:30, con il passaggio della carovana sul monumentale Ponte Musmeci, prima di raggiungere la festa in Piazza Don Bosco.
Nonostante l'entusiasmo della piazza e il successo organizzativo dellAmministrazione Comunale, levento ha offerto lo spunto per una riflessione necessaria sul coinvolgimento delle istituzioni sportive territoriali. I comitati regionali del CONI e del CIP, pur celebrando il valore simbolico della fiaccola, hanno infatti rilevato la propria assenza sul palco nel momento istituzionale dell'accoglienza.
Lauspicio del Presidente del CIP, Gerardo Zandolino
Il Presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino, ha voluto sottolineare limportanza della coesione:
"Il passaggio della fiaccola è un momento di grande emozione, ma è anche loccasione per ricordare che il movimento sportivo cresce solo attraverso una costante collaborazione fra le istituzioni pubbliche e i comitati tecnici. Auspichiamo che in futuro si possa lavorare con maggiore sinergia nella città di Potenza, poiché l'integrazione tra l'anima politica e quella sportiva è fondamentale per sostenere il mondo olimpico e paralimpico."
La riflessione del Presidente del CONI, Giovanni Salvia
Anche il Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, ha espresso la necessità di un dialogo più inclusivo:
"Ieri era importante esserci in piazza per celebrare lo sport e i valori "veri" che rappresenta con l'Olimpiade, i presidenti regionali del CONI e del CIP di Basilicata c'erano anche se non sul palco, non chiamati e non considerati. Per qualcun'altro evidentemente, era importante autocelebrarsi dimenticando chi fa ogni giorno sport e chi lo rappresenta.
Lo sport dovrebbe unire, sempre, ma purtroppo non è per tutti. "
Insieme per lo sport lucano
L'obiettivo condiviso da CONI e CIP Basilicata resta quello di valorizzare lo sport in ogni sua forma. L'episodio di Potenza diventa così un invito a costruire, per i prossimi appuntamenti, un fronte comune dove istituzioni civili e sportive camminino fianco a fianco, garantendo al movimento sportivo regionale la visibilità e il coordinamento che merita.
