|Epopea Monte Cotugno: levento finale tra memoria, sfide e futuro
31/12/2025
|Domenica 4 gennaio, alle ore 18.00, il Complesso San Francesco di Senise ospiterà levento finale del progetto Epopea Monte Cotugno, un momento di ''restituzione'' degli obiettivi in cui la comunità potrà confrontarsi su ciò che è stato realizzato e sulle prospettive future.
Al centro dell'evento ci sarà la presentazione ufficiale della pubblicazione, un prezioso volume che cristallizza lesperienza del progetto, fissandone immagini, parole e riflessioni. ''Epopea Monte Cotugno'', ricordiamolo, nasce per celebrare il 40° anniversario della storica Presa del Tappo del 6 marzo 1984 e l'inizio ufficiale dell'invasamento e ha raccontato Monte Cotugno attraverso un ricco programma di iniziative: convegni, visite guidate, documentari, mostre fotografiche, spettacoli teatrali e concerti. Gli eventi hanno permesso di ripercorrere la storia della diga, la più grande dEuropa in terra battuta, e di riflettere sul ruolo della comunità senisese negli anni Settanta e Ottanta, quando la popolazione si mobilitò per tutelare il proprio territorio.
Levento finale sarà unoccasione per fare il punto sulle difficoltà e sulle prospettive future, in particolare nel contesto della delicata emergenza idrica e dellavvio dei lavori sul muro di sbarramento. Saranno presenti istituzioni, associazioni, tecnici e cittadini, in un momento emblematico di confronto e partecipazione collettiva.
Il progetto è stato realizzato dallAssociazione per lo Sviluppo Storico e Ambientale (A.S.S.A.), con il contributo della Fondazione Matera Basilicata 2019, e con la partecipazione delle associazioni Italia Nostra APS sezione Senisese, Pro Loco di Senise APS, della testata giornalistica lasiritide.it e dellIstituto scolastico Leonardo Sinisgalli di Senise.
Il percorso del progetto ha permesso di valorizzare la memoria storica del territorio, coinvolgendo studenti, cittadini e operatori culturali, e di aprire un dialogo sulle sfide future. Lincontro del 4 gennaio rappresenta quindi un momento di restituzione, in cui storia, conoscenza e partecipazione si incontrano per riflettere sul passato e sul futuro di Monte Cotugno.
