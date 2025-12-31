Domenica 4 gennaio, alle ore 18.00, il Complesso San Francesco di Senise ospiterà levento finale del progetto Epopea Monte Cotugno, un momento di ''restituzione'' degli obiettivi in cui la comunità potrà confrontarsi su ciò che è stato realizzato e sulle prospettive future.

Al centro dell'evento ci sarà la presentazione ufficiale della pubblicazione, un prezioso volume che cristallizza lesperienza del progetto, fissandone immagini, parole e riflessioni. ''Epopea Monte Cotugno'', ricordiamolo, nasce per celebrare il 40° anniversario della storica Presa del Tappo del 6 marzo 1984 e l'inizio ufficiale dell'invasamento e ha raccontato Monte Cotugno attraverso un ricco programma di iniziative: convegni, visite guidate, documentari, mostre fotografiche, spettacoli teatrali e concerti. Gli eventi hanno permesso di ripercorrere la storia della diga, la più grande dEuropa in terra battuta, e di riflettere sul ruolo della comunità senisese negli anni Settanta e Ottanta, quando la popolazione si mobilitò per tutelare il proprio territorio.

Levento finale sarà unoccasione per fare il punto sulle difficoltà e sulle prospettive future, in particolare nel contesto della delicata emergenza idrica e dellavvio dei lavori sul muro di sbarramento. Saranno presenti istituzioni, associazioni, tecnici e cittadini, in un momento emblematico di confronto e partecipazione collettiva.

Il progetto è stato realizzato dallAssociazione per lo Sviluppo Storico e Ambientale (A.S.S.A.), con il contributo della Fondazione Matera Basilicata 2019, e con la partecipazione delle associazioni Italia Nostra APS sezione Senisese, Pro Loco di Senise APS, della testata giornalistica lasiritide.it e dellIstituto scolastico Leonardo Sinisgalli di Senise.

Il percorso del progetto ha permesso di valorizzare la memoria storica del territorio, coinvolgendo studenti, cittadini e operatori culturali, e di aprire un dialogo sulle sfide future. Lincontro del 4 gennaio rappresenta quindi un momento di restituzione, in cui storia, conoscenza e partecipazione si incontrano per riflettere sul passato e sul futuro di Monte Cotugno.