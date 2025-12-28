A fine anno, i dati sul sistema penitenziario italiano e lucano tracciano un quadro preoccupante. In Italia, i detenuti sono aumentati a 63.868 a novembre 2025, con 224 decessi, di cui 76 suicidi. Il numero dei suicidi ogni 10.000 detenuti è salito a 7,96, mentre le morti naturali hanno raggiunto 11,4, valori superiori alla media storica (rispettivamente 4,14 e 7,1). La carenza di almeno 10.000 unità di Polizia Penitenziaria contribuisce a rendere difficile la gestione delle strutture. I dati sono stati diffusi tramite una nota stampa del CNPP-SPP dal Segretario Nazionale Mauro Nardella.

La Basilicata segue il trend nazionale, si legge nella nota: dal 2022, i detenuti sono passati da 413 a 477, equivalenti a un nuovo istituto penitenziario. A Matera si è passati da 175 a 180, a Melfi da 186 a 201 e a Potenza da 52 a 96 detenuti. L’incremento evidenzia come il sovraffollamento non sia solo un problema numerico, ma anche organizzativo, con impatti diretti sulla dignità della persona e sulla sicurezza degli istituti. Le carenze di personale e le misure adottate finora - si legge nella nota - risultano insufficienti a fronteggiare una crisi strutturale ormai consolidata.