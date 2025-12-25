|
Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior arbitro donna al mondo
|Il miglior arbitro donna al mondo è Maria Sole Ferrieri Caputi, originaria di Livorno. LIFFHS (International Federation of Football History and Statistics) ha stilato la classifica di questanno, piazzando al primo posto proprio la livornese.
La Ferrieri Caputi ha conquistato 97 punti nel corso dellanno solare, quattro in più rispetto alla francese Stéphanie Frappart, che aveva vinto il premio consecutivamente dal 2019 al 2023. Al terzo posto si posiziona la croata Ivana Martincic, con 67 punti.
Una grande soddisfazione per tutto il movimento arbitrale italiano ha dichiarato il Presidente dellAIA Antonio Zappi . Con Maria Sole Ferrieri Caputi viene premiata la professionalità e il talento di una donna che, da diversi anni, ha già scritto una pagina storica dellAIA e della parità di genere arbitrale. Vorrei inoltre sottolineare il settimo posto di Silvia Gasperotti, con lauspicio che questi risultati possano diventare modelli positivi per incoraggiare altre ragazze di valore a seguire un percorso simile, scalando i gradini del successo con determinazione e professionalità.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua