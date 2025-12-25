HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior arbitro donna al mondo

25/12/2025



Il miglior arbitro donna al mondo è Maria Sole Ferrieri Caputi, originaria di Livorno. LIFFHS (International Federation of Football History and Statistics) ha stilato la classifica di questanno, piazzando al primo posto proprio la livornese.

La Ferrieri Caputi ha conquistato 97 punti nel corso dellanno solare, quattro in più rispetto alla francese Stéphanie Frappart, che aveva vinto il premio consecutivamente dal 2019 al 2023. Al terzo posto si posiziona la croata Ivana Martincic, con 67 punti.

Una grande soddisfazione per tutto il movimento arbitrale italiano  ha dichiarato il Presidente dellAIA Antonio Zappi . Con Maria Sole Ferrieri Caputi viene premiata la professionalità e il talento di una donna che, da diversi anni, ha già scritto una pagina storica dellAIA e della parità di genere arbitrale. Vorrei inoltre sottolineare il settimo posto di Silvia Gasperotti, con lauspicio che questi risultati possano diventare modelli positivi per incoraggiare altre ragazze di valore a seguire un percorso simile, scalando i gradini del successo con determinazione e professionalità.


ALTRE NEWS

CRONACA

25/12/2025 - Infarto a 104 anni, angioplastica salvavita al San Carlo nella notte di Natale
24/12/2025 - Tragico incidente sulla Statale Alemagna: investito e ucciso un 63enne originario di Matera
24/12/2025 - Prodotti non sicuri: maxi sequestro delle Fiamme Gialle a Potenza in vista del Natale
23/12/2025 - Potenza pronta per le feste e il passaggio della Fiamma Olimpica: piano sicurezza potenziato

SPORT

25/12/2025 - Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior arbitro donna al mondo
24/12/2025 - Il Corleto Perticara rinforza la difesa con il giovane Domenico Illiano
23/12/2025 - Francavilla, Lazic: Ancora tanta strada da fare'
23/12/2025 - Ferrandina, il presidente Pepe: Continueremo a portare avanti il sogno

Sommario Cronaca                        Sommario Sport








    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo