Il miglior arbitro donna al mondo è Maria Sole Ferrieri Caputi, originaria di Livorno. LIFFHS (International Federation of Football History and Statistics) ha stilato la classifica di questanno, piazzando al primo posto proprio la livornese.



La Ferrieri Caputi ha conquistato 97 punti nel corso dellanno solare, quattro in più rispetto alla francese Stéphanie Frappart, che aveva vinto il premio consecutivamente dal 2019 al 2023. Al terzo posto si posiziona la croata Ivana Martincic, con 67 punti.



Una grande soddisfazione per tutto il movimento arbitrale italiano  ha dichiarato il Presidente dellAIA Antonio Zappi . Con Maria Sole Ferrieri Caputi viene premiata la professionalità e il talento di una donna che, da diversi anni, ha già scritto una pagina storica dellAIA e della parità di genere arbitrale. Vorrei inoltre sottolineare il settimo posto di Silvia Gasperotti, con lauspicio che questi risultati possano diventare modelli positivi per incoraggiare altre ragazze di valore a seguire un percorso simile, scalando i gradini del successo con determinazione e professionalità.