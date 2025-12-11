HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Rottura della condotta ''Frida'': tecnici al lavoro per il ripristino

11/12/2025



Una rottura della condotta adduttrice principale “Frida”, avvenuta intorno all’una della notte scorsa in contrada Sorbaro a Valsinni, sta impegnando senza sosta i tecnici di Acquedotto Lucano. L’infrastruttura, fondamentale per l’approvvigionamento idrico di un’ampia area della Basilicata, richiede interventi complessi per la localizzazione e la riparazione del guasto. Possibili disagi, tra cali di pressione e sospensioni temporanee, potrebbero interessare diversi comuni della zona. Il ripristino completo è previsto entro la serata dell’11 dicembre 2025.
di seguito il comunicato dell'acquedotto

GUASTO CONDOTTA ADDUTTRICE "FRIDA" - TECNICI AL LAVORO ININTERROTTAMENTE PER IL RIPRISTINO
Acquedotto Lucano S.p.A. comunica che nella notte scorsa, intorno all'una, si è verificata una rottura della condotta adduttrice principale del "Frida" in contrada Sorbaro, nel territorio di Valsinni, in prossimità del confine con la Calabria.
Si tratta di un'infrastruttura primaria di importanza strategica per l'approvvigionamento idrico di un vasto territorio della Basilicata. La complessità dell'intervento richiede operazioni tecniche particolarmente delicate che le squadre operative stanno affrontando con il massimo impegno. INTERVENTO IN CORSO
I tecnici di Acquedotto Lucano sono intervenuti immediatamente sul posto e stanno operando ininterrottamente da questa notte, in condizioni operative complesse, per localizzare con precisione il COMUNI POTENZIALMENTE INTERESSATI
Trattandosi di una condotta adduttrice principale, i disagi potenziali – che possono manifestarsi sotto forma di cali di pressione o temporanea sospensione dell'erogazione – potrebbero interessare i seguenti comuni, in misura variabile in base alla posizione altimetrica e alla disponibilità di riserve idriche locali nei serbatoi: Accettura, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Miglionico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tursi, Valsinni.
Si precisa che non tutti i comuni elencati subiranno necessariamente disagi, in quanto l'impatto effettivo dipende da molteplici fattori locali, tra cui l'altimetria delle zone servite e il livello delle riserve idriche disponibili nei serbatoi comunali.
TEMPISTICHE DI RIPRISTINO
Le operazioni di riparazione, comprensive di lavaggio, sanificazione della condotta e graduale ripristino del flusso idrico, sono previste in conclusione entro le ore serali di oggi, 11 dicembre 2025.
Acquedotto Lucano seguirà costantemente l'evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti tempestivi attraverso i propri canali ufficiali.





Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



