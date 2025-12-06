Il Tar di Basilicata ha fissato al 25 marzo l’udienza sul ricorso di Achillea srl, seconda in graduatoria per la gestione del porto di Maratea. Nel frattempo, i giudici hanno sospeso gli effetti dell’affidamento a Evolvia Service srl, vincitrice del bando del Demanio Marittimo. Al centro della polemica c’è l’ampliamento delle aree del porto rispetto al passato, comprese zone pubbliche come gli ormeggi della Guardia Costiera. Il Comune di Maratea, escluso per aver chiesto di gestire solo alcune zone, ha presentato ricorso.