|
|
|Porto di Maratea, sospesa lassegnazione a Evolvia Service: udienza al 25 marzo
6/12/2025
Il Tar di Basilicata ha fissato al 25 marzo l’udienza sul ricorso di Achillea srl, seconda in graduatoria per la gestione del porto di Maratea. Nel frattempo, i giudici hanno sospeso gli effetti dell’affidamento a Evolvia Service srl, vincitrice del bando del Demanio Marittimo. Al centro della polemica c’è l’ampliamento delle aree del porto rispetto al passato, comprese zone pubbliche come gli ormeggi della Guardia Costiera. Il Comune di Maratea, escluso per aver chiesto di gestire solo alcune zone, ha presentato ricorso.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua