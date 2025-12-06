La Rinascita Volley Lagonegro rimette lo zaino in spalla per completare un trittico di partite che ha condensato una settimana in un banco di prova continuo. Dopo le due uscite casalinghe con Sviluppo Sud Catania e Prisma La Cascina Taranto, domani pomeriggio (ore 18)  9^giornata della regular season di Serie A2 Credem Banca  si va in Abruzzo per affrontare lAbba Pineto: circa 420 chilometri di strada, un viaggio non lunghissimo ma nemmeno leggero, che arriva proprio quando il fitto calendario chiede risposte su compattezza, solidità e capacità di restare squadra dentro la fatica di tre partite in sette giorni. È il tipo di appuntamento che misura non solo il fiato, ma anche e soprattutto la continuità del gruppo.





Domani sarà una gara che non si limita a chiudere la settimana: proverà piuttosto a dirci cosa resta nelle gambe e, soprattutto, nella testa dopo tre storie diverse raccontate in pochi giorni. Pineto diventa così una sorta di cartina al tornasole per i ragazzi di coach Waldo Kantor, dove ritmo, lucidità e voglia di lasciare un segno si misurano senza bisogno di troppe parole.





Due squadre, due capitoli diversi di questo appassionante campionato. E sfida del tutto inedita per la categoria. I biancorossi, sulla scia della splendida affermazione con Taranto, si sono ripresi con autorevolezza lottavo posto in classifica a quota 11 punti, ristabilendo la parità tra vittorie e sconfitte (4). Pineto, invece, arriverà alla sfida insieme ai suoi 14 punti, reduce sì dalla sconfitta rimediata a Fano mercoledì sera, ma forte di un dato che pesa più di qualsiasi premessa: in casa, finora, non ha mai ceduto. Siena (1^giornata), Macerata (3^), Catania (5^) e Pordenone (7^): per queste compagini, il Pala Santa Maria si è rivelato un taraflex ostico, grazie alla chiara identità di gioco dipinta da mister Simone Di Tommaso, ritmi alti e una solidità che cresce proprio davanti al pubblico amico. Per la Rinascita sarà quindi un test esigente: capire come incidere sulla fase break, gestire le accelerazioni degli abruzzesi e imporre continuità nei momenti caldi della gara. Una partita che non concederà sconti.





Dopo Ravenna, sapevamo di dover affrontare una settimana impegnativa, diversa dal solito con tre partite in sette giorni  le parole di Waldo Kantor nella conferenza stampa della vigilia - Abbiamo raccolto 4 punti sui sei in palio nelle due gare in casa, sfidando ad armi pari squadre costruite per stare in vetta alla classifica: nonostante ciò, il nostro livello è stato alto sia con Catania e ancor di più contro Taranto, abbiamo dimostrato di essere un gruppo che lotta sempre e che soprattutto cerca di esprimere una buona pallavolo. Gli impegni così ravvicinati non ci hanno comunque impedito di allenarci bene e con tanta predisposizione al sacrificio, il morale è chiaramente alto dopo la vittoria di mercoledì. Domani sarà unaltra battaglia e ci faremo trovare pronti come al solito.





LAVVERSARIO  Alla sua terza stagione consecutiva in Serie A2, dopo i successi in Coppa Italia e Supercoppa di A3 nel 2022/2023, lAbba Pineto non nasconde velleità di alta classifica. La diagonale si fonda sulla regia del pinetese doc Mattia Catone e gli attacchi dellopposto brasiliano Matheus Krauchuk (volto nuovo in Italia e autore, finora, di 124 punti). In posto quattro agiscono il capitano, nonché ex di giornata, Paolo Luigi Di Silvestre (a Lagonegro nella stagione 2021/2022) e lestone Karli Allik, uno dei protagonisti della promozione di Cuneo in SuperLega nello scorso campionato. Matteo Zamagni e Stefano Trillini (proveniente da Siena) sono i due temibili centrali, mentre a presidiare la seconda linea ci sarà il talentuoso e giovanissimo libero Flavio Morazzini (classe 2005). Tra gli ex figura anche il redivivo Lorenzo Calonico, 44enne centrale che ha indossato la casacca biancorossa della Rinascita nella stagione 2018/2019.





Pineto è senza dubbio una squadra che merita le posizioni buone della classifica  analizza il tecnico argentino della Rinascita  ha un rendimento alto sia a livello di collettivo che individuale, con nomi importanti che hanno già affrontato la categoria ottenendo ottimi risultati. Sarà una partita molto difficile, dove dovremo dare fondo a tutte le nostre energie e mantenere alto il livello di gioco mostrato nelle ultime uscite. I ragazzi possiedono le qualità e il carattere per affrontare un grande match.





IL CONFRONTO STATISTICO  Se da un lato Pineto attacca molto bene a servizio (58 ace e primo posto in questa speciale classifica), Lagonegro risponde con una notevole ricezione (25,3% perfetta, tra le migliori della categoria) ed un solida efficienza a muro (76 vincenti). Per quanto riguarda i record personali, Diego Cantagalli (165 punti in stagione) è a 26 dai 3.000 carriera e dai 2.000 in A2, mentre dal lato pinetese Stefano Trillini è a 19 punti dai 1.500 in carriera. Giacomo Raffaelli, nella sfida con Taranto, ha raggiunto e superato quota 1.000 punti in Serie A (1.005 per la precisione), Lorenzo Sperotto cerca lace n. 100 in regular season.





DIRETTA TV - Fischio di inizio alle ore 18.00 con diretta televisiva gratuita su DAZN.