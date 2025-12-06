|
|Assessore Cupparo su Francavilla in semifinale Coppa Italia di Serie D
|Il traguardo storico raggiunto dalla squadra di calcio lucana viene salutato dallassessore Cupparo, che ne evidenzia il valore per lintero movimento sportivo regionale: Un successo che conferma il nostro impegno per impianti moderni, formazione e nuovi progetti per i giovani atleti
La conquista ad opera della squadra del Francavilla della semifinale della Coppa Italia di serie D, per la prima volta per una squadra lucana di calcio dilettanti della provincia di Potenza, è motivo di orgoglio non solo per la comunità francavillese ma per tutto il mondo calcistico e sportivo lucano. Ad affermarlo è lassessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, sottolineando che il risultato ottenuto sul campo, che è diventato motivo di interesse della stampa e dei media nazionali sportivi, fa seguito allimpegno, in sintonia con la LND, di ospitare in Basilicata la Juniores Cup Serie D 2026, la prestigiosa manifestazione che valorizza i nostri talenti calcistici giovanili.
La crescita sportiva e non solo per il calcio aggiunge Cupparo va accompagnata da azioni e progetti che affianchino società ed atleti prima di tutto ad accrescere il numero di atleti in ogni disciplina. Gli impianti moderni sono essenziali per organizzare manifestazioni ed eventi nazionali in Basilicata e per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva. Un esempio viene proprio da Francavilla in Sinni, dove un centinaio di bambini provenienti dai comuni della zona, partecipano alla Scuola Calcio grazie ad un campo da gioco moderno e ad un adeguato staff tecnico. E a proposito di formazione di tecnici, di cui cè assoluto bisogno, già nella precedente legislatura regionale ho sostenuto un Progetto di Scuola Regionale per preparare tutti i profili tecnici e specialistici (a Fardella). Ricordo che anche per lobiettivo di adeguare limpiantistica abbiamo candidato la città di Potenza a realizzare una piscina olimpionica e intendiamo promuovere, attraverso lAPT, il ritiro pre-campionato di società non solo di calcio in alcune località in grado di garantire impianti, ricettività alberghiera, clima ideale, come già accade a Viggiano e Latronico.
Siamo una piccola regione continua lassessore - che crede nella pratica sportiva come formazione dei giovani leva di sviluppo sostenibile ed identitario per la Basilicata e il turismo nazionale. Cè bisogno di maggiore sinergia tra Regione, organismi e società sportive, Comuni e anche Ministero allo Sport. E su questo, un importante passo avanti, a un anno dalla sua istituzione, ha compiuto il Tavolo permanente sullo sport tra Governo e Regioni e Province autonome con il recente incontro del Presidente Bardi con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, secondo lobiettivo di consolidare e armonizzare la collaborazione tra Stato e Regioni.
Per assolvere meglio alle nostre funzioni di programmazione e promozione delle attività sportive conclude Cupparo - intendiamo realizzare unAgenzia Regionale per lo Sport con obiettivi centrali migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute.
