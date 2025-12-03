La Protezione Civile ha diramato per giovedì 4 dicembre un’allerta arancione su Puglia, Basilicata e Calabria e allerta gialla in altre cinque regioni, per temporali intensi e rischio idrogeologico. Nei comuni lucani interessati, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per l’intera giornata. Di minuto in minuto si aggiungono nuove ordinanze nei diversi comuni del territorio. Ai cittadini è richiesta massima prudenza e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Comuni con scuole chiuse il 4 dicembre 2025:

Policoro - Pisticci -Montalbano Jonico - Scanzano Jonico - Tursi

(il dato potrebbe subire aggiornamenti).