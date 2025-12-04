HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Furti di catalizzatori: tre arresti a Potenza

4/12/2025



Nella notte, i militari della Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno portato a termine un intervento decisivo, arrestando in flagranza tre cittadini bulgari, residenti in provincia di Caserta, di età compresa tra 24 e 34 anni.


L’operazione è scattata durante un pattugliamento nel capoluogo. L’attenzione dell’equipaggio è stata attirata da un SUV Nissan con vetri oscurati, risultato noleggiato, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di una Fiat Ulisse in sosta. Il rapido accerchiamento e il successivo controllo hanno permesso di rinvenire sotto il sedile del passeggero tre catalizzatori — uno appena asportato dall’auto parcheggiata — oltre a un cric idraulico e una catena tagliatubi professionale. La natura della refurtiva non sorprende: il furto di catalizzatori è un fenomeno in forte crescita su scala nazionale, alimentato dal valore dei metalli preziosi contenuti al loro interno, come palladio, rodio e platino.


Un business illecito che attira gruppi criminali specializzati, spesso protagonisti di veri e propri raid fuori regione. Le indagini degli ultimi anni hanno infatti evidenziato il fenomeno del cosiddetto “pendolarismo criminale”, con bande che dall’area casertana e napoletana colpiscono in Basilicata e nelle regioni limitrofe, per poi rientrare rapidamente. I tre arrestati, accusati di furto aggravato in concorso, sono stati condotti nella casa circondariale di Potenza dopo le formalità di rito. Veicolo e refurtiva sono stati sequestrati. Il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti e disposto le misure cautelari dell’obbligo di permanenza nel comune di residenza, del rientro domiciliare nelle ore notturne e della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per gli indagati vale, come sempre, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’operazione rappresenta una risposta concreta dell’Arma alle esigenze di sicurezza del territorio, colpendo un modus operandi ormai diffuso e confermando, ancora una volta, l’importanza della presenza costante delle Forze dell’Ordine nel presidio delle aree sensibili e nella tutela della comunità.




ALTRE NEWS

CRONACA

4/12/2025 - San Severino Lucano: rete Vodafone e operatori collegati fuori servizio da due giorni
4/12/2025 - Basilicata: disagi su statali 7 e 106 e allagamenti nel Materano e Metapontino
4/12/2025 - Furti di catalizzatori: tre arresti a Potenza
3/12/2025 - Allerta meteo in Basilicata: scuole chiuse e ordinanze in aumento

SPORT

4/12/2025 - Gli atleti Chiarello e Isabella apripista ai Giochi Olimpici 2026
4/12/2025 - La Rinascita Lagonegro rialza la voce con autorevolezza:Taranto superata per 3-0
3/12/2025 - Coppa. impresa del Francavilla, che batte la Nocerina e vola in semifinale
3/12/2025 - Nicolangelo Ielpo conquista largento al Campionato Mondiale 2025 di Powerliftin

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo