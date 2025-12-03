La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di criticità per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025, segnalando condizioni meteo avverse in diverse regioni del Sud Italia. In particolare, è stata dichiarata allerta arancione in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre un livello di allerta gialla riguarda cinque regioni.

Allerta Arancione

L’allerta di livello arancione, corrispondente a moderata criticità, riguarda:

Rischio idraulico

Calabria: versante Jonico settentrionale

Rischio temporali e idrogeologico

Basilicata: aree BASI-E2, BASI-A1, BASI-E1, BASI-B

Calabria: versante Jonico settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere (Candelaro–Cervaro–Carapelle), Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Allerta Gialla

Condizioni di ordinaria criticità sono invece previste per:

Rischio idraulico

Basilicata: BASI-E2, BASI-E1

Calabria: vari settori tirrenici e jonici

Campania: Basso Cilento, Tanagro

Puglia: bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere (Candelaro–Cervaro–Carapelle)

Rischio temporali

Basilicata: BASI-A2, BASI-D, BASI-C

Calabria: settori tirrenici e jonici

Molise: Frentani–Sannio–Matese, Litoranea

Toscana: Isole, Fiora e Albegna, Ombrone, Etruria Nord e Sud

Rischio idrogeologico

Calabria: versanti tirrenici e jonici

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro

Molise: Frentani–Sannio–Matese, Litoranea

Toscana: zone insulari e coste meridionali

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione a possibili criticità legate a piogge intense, frane e allagamenti.