|Protezione Civile: bollettino di criticità per giovedì 4 dicembre. Arancione Puglia, Basilicata e Calabria
3/12/2025
La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di criticità per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025, segnalando condizioni meteo avverse in diverse regioni del Sud Italia. In particolare, è stata dichiarata allerta arancione in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre un livello di allerta gialla riguarda cinque regioni.
Allerta Arancione
L’allerta di livello arancione, corrispondente a moderata criticità, riguarda:
Rischio idraulico
Calabria: versante Jonico settentrionale
Rischio temporali e idrogeologico
Basilicata: aree BASI-E2, BASI-A1, BASI-E1, BASI-B
Calabria: versante Jonico settentrionale
Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere (Candelaro–Cervaro–Carapelle), Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica
Allerta Gialla
Condizioni di ordinaria criticità sono invece previste per:
Rischio idraulico
Basilicata: BASI-E2, BASI-E1
Calabria: vari settori tirrenici e jonici
Campania: Basso Cilento, Tanagro
Puglia: bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere (Candelaro–Cervaro–Carapelle)
Rischio temporali
Basilicata: BASI-A2, BASI-D, BASI-C
Calabria: settori tirrenici e jonici
Molise: Frentani–Sannio–Matese, Litoranea
Toscana: Isole, Fiora e Albegna, Ombrone, Etruria Nord e Sud
Rischio idrogeologico
Calabria: versanti tirrenici e jonici
Campania: Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro
Molise: Frentani–Sannio–Matese, Litoranea
Toscana: zone insulari e coste meridionali
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione a possibili criticità legate a piogge intense, frane e allagamenti.
