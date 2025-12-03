In seguito alla comunicazione della Protezione Civile, che ha diramato per giovedì 4 dicembre un’allerta arancione su Puglia, Basilicata e Calabria e un’allerta gialla in altre cinque regioni per temporali intensi e rischio idrogeologico, l’Amministrazione comunale di Pisticci ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata, a tutela della sicurezza pubblica. Il provvedimento sarà formalizzato con ordinanza del Sindaco.

Di seguito la nota dell’Amministrazione:

A causa della 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 diramata dalla Protezione Civile e del 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗼 𝗶𝗱𝗿𝗼𝗴𝗲𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 associato a 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁𝗮̀, 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 del territorio di Pisticci resteranno 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟰 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱.

Seguirà l’ordinanza ufficiale del Sindaco.

Si raccomanda la 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 e di seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali."