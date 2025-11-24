|
|Pescopagano: colpo notturno allATM della BPM con il metodo della marmotta
24/11/2025
Nella notte l’ATM della BPM in via San Michele a Pescopagano è stato preso di mira con il cosiddetto metodo della “marmotta”, come riportato dalla TGR Basilicata. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a sottrarre l’intero contenuto. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e i Carabinieri della Compagnia di Melfi, che hanno avviato le indagini. Pochi giorni fa, a Campobasso, erano stati arrestati quattro presunti responsabili di 11 assalti a bancomat tra le province di Campobasso, Foggia, Potenza e Avellino.
