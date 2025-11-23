RAVENNA - Nella sesta giornata della regular season di Serie A2 Credem Banca, la Rinascita Volley Lagonegro esce da Ravenna con una sconfitta per 3-1 (25-13, 27-25, 25-27, 25-23), ma dentro il punteggio avverso cè molto più di quanto dica il tabellino. Perché sotto di due set (il primo sfuggito di mano ancor prima di poter entrare davvero nel ritmo della gara e il secondo decisamente più lottato), i ragazzi di coach Waldo Kantor hanno avuto la forza di guardarsi negli occhi e cambiare passo. Ed è stato in quel momento  nel frastuono del Pala De Andrè e nella compattezza del gruppo  che è emerso il volto più autentico della Rinascita: quello che non si arrende, che si ricompatta e che sceglie di restare dentro la partita anche quando tutto sembra scivolare via.



Il terzo set ha rimesso a fuoco carattere, orgoglio e qualità tecnica: una risposta netta, costruita punto dopo punto, con pazienza e coraggio. Una reazione che ha riaperto il match e costretto Ravenna a ritrovare la sua verve migliore per portare a casa lincontro.



Non è bastato per cambiare il risultato finale, ma è stato sufficiente per confermare che questa squadra ha dentro qualcosa di più: la capacità di reagire, di crescere nelle difficoltà e di restare fedele alla propria identità agonistica. E da qui bisogna ripartire in vista delle prossime sfide di campionato.



I SESTETTI



Il tecnico argentino si presenta in terra romagnola con la consueta diagonale Sperotto-Cantagalli, nonostante un brutto virus intestinale che ha colpito lopposto nella serata di ieri. Al centro, la collaudata coppia Arasomwan-Tognoni, in posto quattro Raffaelli e Armenante (alla prima da titolare) con capitan Fortunato a completare la seconda linea. Dallaltro lato, formazione tipo per mister Valentini: il palleggiatore Russo in diagonale con Dimitrov, la forte batteria centrale composta da Canella e Bartolucci, Zlatanov e il bulgaro Valchinov in banda, capitan Goi ad orchestrare le operazione difensive.



LA CRONACA DEL MATCH



Tutto di marca ravennate il primo parziale, con una Rinascita decisamente fuori dal match. Il 6-6 pari iniziale è unillusione, dopodiché Russo (molto abile a servizio) indirizza il gioco con due ace, piazzando la prima fuga (9-6). Il regista è ancora bravo per il punto del 12-6 che costringe Kantor alla pausa tecnica. Raffaelli prova a tenere in vita i suoi sfruttando le mani del muro avversario (13-7), ma la Consar fa le cose per bene con le sue bocche di fuoco Dimitrov, Valchinov e soprattutto il giovanissimo Zlatanov (classe 2008) issandosi fino al 21-11. In questa fase Lagonegro commette tanti errori in attacco, Ravenna da par suo viaggia senza patemi. Si chiude 25-13 con il punto esclamativo di Zlatanov direttamente dai nove metri.



Il secondo set si apre ancora in salita per la Rinascita, costretta a rincorrere lintensità della Consar nelle prime battute (9-6, doppio attacco vincente a firma Valchinov-Zlatanov). I padroni di casa provano a scappare (16-12, muro di Bartolucci su Arasomwan), ma è proprio nel momento più difficile che i biancorossi cambiano volto: Cantagalli accorcia per il 16-13, poi Armenante  prima a muro su Dimitrov, poi con un mani out  ritrova la parità (16-16). Ravenna non ci sta a deludere il caloroso pubblico assiepato sulle tribune del Pala De Andrè e ritenta la fuga (ace di Valchinov per il 20-17), ma il carattere della Rinascita esce fuori in tutto il suo vigore: Sperotto caccia dal cilindro due perle dai nove metri (23-22), poi i successivi errori in attacco di Dimitrov regalano il set point a Lagonegro (23-24). Lo stesso schiacciatore bulgaro si rifà poco dopo, instradando prima il capovolgimento di fronte (25-24), poi il finale con un muro a due vincente in tandem col centrale Bartolucci (27-25).



Il terzo set è quello in cui la Rinascita poteva davvero cambiare il destino della partita. Lavvio, però, dopo unelegante diagonale stretta di Armenante (4-6) è ancora nel segno della Consar: i romagnoli ripartono con ritmo e precisione, provando a tenere saldamente in mano linerzia del match (10-7, muro di Bartolucci su Cantagalli). Ma Lagonegro non ci sta. Punto dopo punto, i lucani ritrovano fluidità, alzano il livello della difesa e mostrano finalmente un gioco più pulito, coraggioso e convincente. Raffaelli mette a segno una bella pipe per il 13-10, Cantagalli piazza tre punti consecutivi per il 18-15, Tognoni e Armenante mostrano pragmatismo in primo tempo e a muro (21-20). Lagonegro tiene botta negli scambi più lunghi, risponde colpo su colpo e mantiene determinazione, fino a portare il set ai vantaggi. Lì emerge tutto: lucidità, qualità tecnica e una fame feroce di rimettere la partita in piedi. Ci pensano Sperotto (25-26, muro su Zlatanov) e Raffaelli col block out conclusivo. 2-1.



Trascinata dallinerzia positiva del parziale precedente, la Rinascita continua a esprimere un gioco ordinato e coraggioso, restando pienamente agganciata al ritmo dei padroni di casa. Cantagalli piazza lace del 5-6, Arasomwan colpisce ottimamente dal suo caro posto tre (7-8), Raffaelli blocca a muro un tentativo di Zlatanov (11-11). Ogni scambio diventa una piccola battaglia: attacchi costruiti con pazienza, difese che tengono vivi palloni complicati, equilibrio imperante fino al 19-19, lì dove Canella sbaglia malamente al centro e Sperotto aiuta i compagni con un buon turno a servizio. È un testa a testa intenso, in cui la differenza si misurerà nei dettagli. E proprio quei dettagli, nel finale, risulteranno decisivi per Ravenna: Zlatanov (top scorer del match) firma il suo 24esimo sigillo per il 23-22, Cantagalli fallisce il servizio del possibile pari (24-23), Dimitrov fa esplodere il Pala De Andrè (25-23) con un perfetto muro su Armenante.



A consuntivo, una prestazione che non porta punti, ma tanti segnali importanti: la squadra cè, è viva, e sta costruendo passo dopo passo unidentità sempre più riconoscibile. Da qui si deve ripartire, con la certezza che la strada è quella giusta e che il gruppo ha margini di crescita importanti da esprimere.



Si tornerà in campo domenica 30 novembre, al Palasport di Villa dAgri, contro la Sviluppo Sud Catania, che nellanticipo del sabato ha sconfitto a sorpresa la capolista Brescia per 3-2.



IL TABELLINO DEL MATCH



CONSAR RAVENNA: Dimitrov (14), Gottardo, Iurlaro, Ciccolella, Canella (10), Laraia, Bartolucci (10), Giacomini, Goi (L1), Russo (5), Zlatanov (24), Bertoncello, Gabellini, Asoli (L2), Valchinov (13). All.: Antonio Valentini



RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Arasomwan (2), Esposito, Raffaelli (14), Pegoraro, Cantagalli (17), Tognoni (4), Armenante (18), Sperotto (4), Andonovic, Mastracci, De Angelis (L2), Sanchi . All.: Waldo Kantor



Punteggio: 3-1 (25-13, 27-25, 25-27, 25-23)



Durata set: 25, 34, 33, 32



Arbitri: Marco Masin, Marco Pernpruner



Note | Ravenna: aces 6, errori al servizio 19, muri vincenti 9, ricezione pos 63%  prf 23%, attacco 49%



Lagonegro: aces 3, errori al servizio 16, muri vincenti 10, ricezione pos 41%  prf 22%, attacco 41%.