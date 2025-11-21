Il 18 dicembre gli agricoltori lucani scenderanno a Bruxelles per difendere la PAC, cuore dell’agricoltura europea, minacciata da tagli e accorpamenti nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale, come comunicato in una nota stampa dalla Cia Agricoltori. In Basilicata le aziende ricevono mediamente meno della metà dei contributi rispetto a regioni come Lombardia o Piemonte e, con la riforma, le piccole imprese rischiano di essere penalizzate, si legge nella nota. La PAC garantisce sicurezza alimentare, coesione sociale e presidio del territorio; ridurla significherebbe indebolire l’Europa stessa. Cia-Agricoltori Italiani chiede autonomia, rafforzamento dei fondi e semplificazione normativa, oltre a una filiera equa che valorizzi davvero il lavoro agricolo. Proteggere la PAC, si sottolinea ancora nella nota stampa, significa sostenere territori, giovani e aree interne, contrastare lo spopolamento e garantire il futuro dell’agricoltura e dell’intera comunità europea.

