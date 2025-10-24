HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Controlli della Questura di Matera davanti alle scuole: sicurezza e prevenzione contro spaccio e illegalità

24/10/2025



Nelle giornate di mercoledì 15 ottobre e di ieri, 23 ottobre 2025, la Questura di Matera ha effettuato dei controlli al fine di prevenire e contrastare fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite in prossimità degli istituti scolastici. L’operazione, fortemente voluta per garantire un presidio di legalità e sicurezza nei luoghi frequentati dai più giovani, ha interessato diverse scuole secondarie del capoluogo. I controlli sono stati effettuati in modo mirato nei pressi delle fermate degli autobus, nonché all’esterno degli istituti, nei luoghi di abituale aggregazione.
A supporto, sono intervenute le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e le unità cinofile antidroga della Questura di Bari.
L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e sensibilizzazione, volto a tutelare i giovani, con la finalità di sottrarli a rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti e contrastando ogni forma di illegalità che possa minare la serenità dell’ambiente scolastico. Le Forze dell’Ordine, in questo modo, ribadiscono l’impegno costante nella difesa della legalità e nella protezione delle nuove generazioni, con un’azione che coniuga controllo, prevenzione e vicinanza ai cittadini.




