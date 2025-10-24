Serie D in campo domenica 26 ottobre per la nona giornata di campionato, turno che si giocherà senza Acireale-Paternò vista lindisponibilità dello stadio Aci e Galatea, tra gli impianti che ospiteranno le gare di qualificazione del Gruppo 9 degli Europei Under 19 e attualmente sottoposto a intervento di risemina. Il match del Girone I si recupererà il 5 novembre.



Ischia-Monastir (G, ore 11) e COS Sarrabus Ogliastra-Palmese (G, ore 14) anticiperanno le gare in programma al nuovo orario ufficiale delle 14.30 (si tornerà alle 15 a partire dal 29 marzo 2026). A seguire diciassette posticipi: ore 15 Asti-Sanremese (A), Chisola-Imperia (A), Gozzano-Ligorna (A), Maceratese-Ancona (F), Budoni-Olbia (G), Barletta-Paganese (H), Ferrandina-Martina (H), Sarnese-Città di Fasano (H), Taurus Acerrana-Afragolese (H), Virtus Francavilla-Heraclea (H), Athletic Club Palermo-Sambiase (I), Gela-Enna (I), Messina-Castrumfavara (I), Nuova Igea Virtus-Nissa (I), Sancataldese-Reggina (I); ore 15.30 Vigor Senigallia-Termoli (F); ore 16 Fidelis Andria-Nardò (H).



A porte chiuse Unipomezia-Recanatese (F) e Athletic Club Palermo-Sambiase (I), mentre il Pompei tornerà definitivamente a disputare le gare casalinghe al Comunale di Santa Maria la Carità a partire dalla sfida contro il Gravina.



Anche questa domenica Vivo Azzurro Tv trasmetterà gratuitamente uno dei match più interessanti di questo turno: le telecamere della piattaforma digitale FIGC saranno tutte per Sarnese-Città di Fasano (H), collegamento dallo stadio Felice Squitieri di Sarno a partire dalle ore 14.45. La partita sarà visibile anche sul canale YouTube della LND.



SERIE D- 9ª giornata

Girone A: Asti-Sanremese (arbitro Cisternini, Seregno), Biellese-Derthona (Zantedeschi, Verona), Cairese-Saluzzo (Giorgino, Milano), Chisola-Imperia (Scarano, Seregno), Gozzano-Ligorna (Palmisano, Saronno), Lavagnese-Sestri Levante (Calabrò, Reggio Calabria), Novaromentin-Celle Varazze (Zangara, Catanzaro), Vado-Varese (Ravara, Valdarno), Valenzana Mado-Club Milano (Elia, Ostia Lido).



Girone B: Vogherese-Castellanzese (Borello, Nichelino), Breno-Scanzorosciate (Cerqua, Trieste), Brusaporto-Casatese Merate (Pani, Sassari), Folgore Caratese-Milan Futuro (Chindamo, Como), Nuova Sondrio-Chievoverona (Cifra, Latina), Oltrepò-Caldiero Terme (Matteo, Sala Consilina), Real Calepina-Virtus ciseranobergamo (Aureliano, Rossano), Varesina-Pavia (Trombello, Como), Villa Valle-Leon (Iheukwumere, L'Aquila).



Girone C: Adriese-Mestre (Delfino, Roma 1), Bassano Virtus-Conegliano (Catalani, Ciampino), Brian Lignano-Unione La Rocca (Carluccio, L'Aquila), Calvi Noale-Obermais (Macrina, Reggio Calabria), Campodarsego-San Luigi (Ambrosino, Nola), Cjarlins Muzane-Vigasio (Tierno, Sala Consilina), Legnago Salus-Luparense (Colombi, Livorno), Portogruaro-Este (De Benedictis, Bari), Union Clodiense-Treviso (Sciolti, Lecce).



Girone D: Correggese-Sasso Marconi (Dell'Oro, Sondrio), Crema-Desenzano (Romeo, Genova), Lentigione-Palazzolo (Morello, Tivoli), Pro Sesto-Rovato Vertovese (Gambin, Udine), Progresso-Pistoiese (Giordani, Aprilia), SantAngelo-San Giuliano City (Barbatelli, Macerata), Trevigliese-Imolese (Arnese, Teramo), Tropical Coriano-Cittadella Vis Modena (Zampieri, Rovigo), Tuttocuoio-Piacenza (Pasquetto, Crema).



Girone E: Aquila Montevarchi-Scandicci (De Angelis, Nocera Inferiore), Fulgens Foligno-Terranuova Traiana (Petraglione, Campobasso), Ghiviborgo-Siena (Coppola, Castellammare Di Stabia), Camaiore-Orvietana (Boccuzzo, Reggio Calabria), Prato-Cannara (Tassano, Chiavari), San Donato Tavarnelle-Vivialtoteveresansepolcro (El Amil, Nichelino), Seravezza-Follonica Gavorrano (Dumitrascu, Finale Emilia), Sporting Club Trestina-Tau (Abou El Ella, Milano), Grosseto-Poggibonsi (Patti, Palermo).



Girone F: Castelfidardo-Ostia Mare Lidocalcio (Gallo, Bologna), Chieti-Atletico Ascoli (Volpi, La Spezia), Forsempronese-Notaresco (Fermo, Torre Annunziata), Giulianova-San Marino (Piciucco, Campobasso), Maceratese-Ancona (Palmieri, Avellino), Sora-LAquila (Decimo, Napoli), Teramo-Sammaurese (Montevergine, Ragusa), Unipomezia-Recanatese (Battistini, Lanciano), Vigor Senigallia -Termoli (Palma, Napoli).



Girone G: Atletico Lodigiani-Anzio (De Paolis, Cassino), Sarrabus Ogliastra-Palmese (Spagnoli, Tivoli), Cassino-Montespaccato (Tedesco, Battipaglia), Flaminia Civitacastellana-Scafatese (Pasqualini, Macerata), Ischia-Monastir (Velocci, Frosinone), Latte Dolce Sassari-Trastevere (Manzini, Verona), Budoni-Olbia (Copelli, Mantova), Real Monterotondo-Nocerina (Bruschi, Ferrara), Valmontone-Cynthialbalonga (Iorfida, Collegno).



Girone H: Barletta-Paganese (Ammannati, Firenze), Pompei-Gravina (Pandini, Bolzano), Ferrandina-Martina (Copelli, Mantova), Fidelis Andria-Nardò (Gianni', Reggio Emilia), Francavilla-Flegrea Puteolana (Kurti, Mestre), Virtus Francavilla-Heraclea (Ambrosino, Torre Del Greco), Manfredonia-Real Normanna (Pina, Como), Sarnese-Fasano (Buzzone, Enna), Acerrana-Afragolese (Merlino, Pontedera).



Girone I: Messina-Castrumfavara (Spinelli, Cuneo), Athletic Club Palermo-Sambiase (Prencipe, Tivoli), Gela-Enna (Gallorini, Arezzo), Nuova Igea Virtus-Nissa (Pelaia, Pavia), Ragusa-Milazzo (Zaccheria, Legnago), Sancataldese-Reggina (Sarcina, Barletta), Savoia-Vibonese (Papagno, Roma 2), Vigor Lamezia-Gelbison (Vigo, Lodi).