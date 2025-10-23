|
|
|Al via il 1° Trofeo Sci Club Camigliatello di skiroll in Calabria
23/10/2025
|La stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano prosegue con il 1° Trofeo Sci Club Camigliatello, in programma domenica 26 ottobre lungo la strada provinciale SP 256, nel comune di Celico (Cs), con partenza alle 10:30 dalla località Moccone, a Spezzano della Sila, e arrivo a Fago del Soldato.
Una competizione importante per il CAL, poiché organizzata dallo storico Sci Club Camigliatello, con oltre 50 anni di storia sportiva alle spalle, che si cimenta per la prima volta nellorganizzazione di una gara di skiroll, una disciplina in crescita costante, sia come numero di praticanti che come popolarità. Un paesaggio incantevole a fare da cornice.
La gara, da disputare in tecnica classica in salita e valida per il circuito regionale, è aperta a tutte le categorie - U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF -, con un percorso differenziato della lunghezza minima di 1 km per gli U8 fino alla massima di 4 km per le categorie maggiori.
Laugurio è che sia la prima di molte altre e veda il coinvolgimento, oltre che delle amministrazioni di Celico e Spezzano della Sila e della Pro Loco Camigliatello, che già hanno supportato liniziativa, anche della cittadinanza.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua