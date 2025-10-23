HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Al via il 1° Trofeo Sci Club Camigliatello di skiroll in Calabria

23/10/2025



La stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano prosegue con il 1° Trofeo Sci Club Camigliatello, in programma domenica 26 ottobre lungo la strada provinciale SP 256, nel comune di Celico (Cs), con partenza alle 10:30 dalla località Moccone, a Spezzano della Sila, e arrivo a Fago del Soldato.

Una competizione importante per il CAL, poiché organizzata dallo storico Sci Club Camigliatello, con oltre 50 anni di storia sportiva alle spalle, che si cimenta per la prima volta nellorganizzazione di una gara di skiroll, una disciplina in crescita costante, sia come numero di praticanti che come popolarità. Un paesaggio incantevole a fare da cornice.

La gara, da disputare in tecnica classica in salita e valida per il circuito regionale, è aperta a tutte le categorie - U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF -, con un percorso differenziato della lunghezza minima di 1 km per gli U8 fino alla massima di 4 km per le categorie maggiori.

Laugurio è che sia la prima di molte altre e veda il coinvolgimento, oltre che delle amministrazioni di Celico e Spezzano della Sila e della Pro Loco Camigliatello, che già hanno supportato liniziativa, anche della cittadinanza.


