Avevano dai 20 ai 34 anni i ragazzi morti nell'incidente a Scanzano Jonico

5/10/2025



Kumar Manoj, 34 anni, Singh Surjit, 33, Singh Harwinder, 31, e Singh Jaskaran, 20, tutti originari dell’India (non pakistani come all'inizio si è detto). Sono loro i 4 giovani che hanno perso la vita ieri pomeriggio nel tragico incidente stradale avvenuto a Scanzano Jonico, in provincia di Matera, sulla Fondovalle dell’Agri. I quattro lavoratori si trovavano a bordo di una Renault Scenic da sette posti insieme ad altre sei persone per un guasto ad un'altra auto, quando il mezzo si è scontrato con un camion. L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso. Cinque dei passeggeri feriti sono stati trasportati dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale di Policoro, mentre il sesto, il più grave, è stato ricoverato al San Carlo di Potenza. Le indagini sull’incidente sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera.




