La Basilicata è travolta da una doppia emergenza per il settore agricolo. Da un lato, la siccità persistente da luglio ha spinto l’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale ad elevare l’allerta idrica da “medio” a “elevato”. I tre principali sistemi idrici – Basento-Camastra-Agri, Vulture-Melfese e Collina Materana – sono in piena emergenza, con irrigazioni drasticamente ridotte. L’Osservatorio coordinato da Vera Corbelli studia trasferimenti d’acqua e nuove fonti.

Dall’altro lato, domani gli agricoltori italiani daranno vita a una mobilitazione pacifica contro le speculazioni che minacciano la produzione nazionale. Cartelli, bandiere e striscioni invaderanno le città simbolo della cerealicoltura: Bari, capoluogo del Granaio d’Italia, Palermo, Firenze, Cagliari e Rovigo. Il Molise porterà oltre 500 soci davanti al Palazzo della Regione Puglia. I manifestanti denunciano il rischio per 130.000 aziende agricole e 1,2 milioni di ettari di territorio, già vulnerabili all’abbandono e alla desertificazione.