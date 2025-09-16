Katia Buchicchio entra nella storia di Miss Italia: è la prima lucana a conquistare la corona. La 18enne di Anzi, studentessa di Odontoiatria, è stata eletta Miss Italia 2025 il 15 settembre sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, durante l’86esima edizione del concorso, tornato in diretta su RaiPlay e RTV San Marino. A incoronarla sono state la patron Patrizia Mirigliani e la presidente di giuria Francesca Pascale. Finalista come Miss Basilicata, Katia ha superato le altre concorrenti e si è aggiudicata il titolo più ambito della bellezza italiana.

Dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: “Per la prima volta una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia Buchicchio, diciottenne di Anzi, vanno i miei più sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità lucana.



La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche al talento, alla grazia e alla determinazione che la nostra terra sa esprimere.

Katia porta con sé i sogni di tanti giovani lucani e ci ricorda che, anche partendo da un piccolo borgo, si può arrivare lontano. La Basilicata è orgogliosa di lei e le augura un futuro ricco di successi, certo che continuerà a rappresentare la nostra regione con eleganza e passione”.



