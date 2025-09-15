Una storia meravigliosa che regala speranze ai tanti giovani provenienti dalla vicina Africa, dove il protagonista è un giovane ragazzo del Camerun che grazie al calcio è riuscito a rivivere momenti di gioia e serenità. Lucien Zang Owono, classe 2007 è arrivato in Italia a bordo di un gommone rischiando la vita pur di trovare accoglienza e riparo da quelle che si possono definire tragiche dinamiche che avvengono sul territorio africano. Ospite della Casa di Accoglienza Cooperativa Sociale Lilliput di San Severino Lucano, Lucien grazie al responsabile referente progetto Rete FIGC e Attività Sportive Manuel Francomagro che organizza tornei di calcio coinvolgendo le società sportive lucane invitate a visionare i ragazzi impegnati nel progetto, ha saputo ben sfruttare un quadrangolare che si è svolto nei mesi scorsi a SantArcangelo, attirando sin da subito le attenzioni del direttore sportivo dellACS 09, Rocco Fantini. Il DS ritenendo di aver scovato un grande talento senza pensarci troppo, tessera Lucien e lo integra nella rosa del mister Giuseppe Lo Ponte che partecipa al campionato di Promozione 2025/26, Basilicata. Daltronde il club dellintegrazione e della condivisione sociale ne ha da sempre fatto un motto e così lintera famiglia rossoblù abbraccia con grande gioia il giovane ragazzo che sin dalle prime partite sta effettivamente dimostrando di possedere grandi qualità tecniche oltre che fisiche, tanto da impressionare per personalità e disinvoltura nel tentare la giocata dal centrocampo in su. Seppur timido ma sempre con il sorriso sulle labbra, Lucien è riuscito ad integrarsi facilmente anche grazie alla splendida accoglienza dei suoi compagni di squadra, composta per la maggiore da ragazzi suoi coetanei.

Di seguito un comunicato di ringraziamenti: la società ACS09 ringrazia la responsabile Francesca Costanza e il responsabile Progetto FIGC Manuel Francomagro per aver consentito a Lucien Zang Owono di realizzare il sogno di giocare a calcio. Lucien oltre ad essere un bravissimo ragazzo è un talento e, considerata anche la sua giovane età, siamo certi che continuerà a far parlare di sé anche in futuro.

Carlino La Grotta