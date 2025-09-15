Sono partiti i lavori per l’adeguamento e il miglioramento della vasca di accumulo “Mesossero” e della rete irrigua Piano delle Maniche a Senise, un intervento molto atteso dagli agricoltori della zona. L’opera rientra tra i progetti finanziati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata grazie al bando della Sottomisura 4.3.2, che prevedeva risorse complessive per 2 milioni di euro. Su quattro domande presentate dal Consorzio di Bonifica, ne sono state ammesse tre: oltre a quella di Senise, anche quelle relative al territorio di Francavilla in Sinni (Frida) e al lagonegrese (Noce).

Per quanto riguarda Senise, il progetto esecutivo è stato approvato con delibera dell’Amministratore Unico del 14 novembre 2023 e prevede un investimento complessivo di quasi un milione di euro. L’importo dei lavori, messo a base d’asta per circa 700 mila euro, si è poi tradotto in un contratto di poco più di 522 mila euro a seguito della gara, aggiudicata con un ribasso del 27,997%. L’impresa incaricata è la Archein Russo Costruzioni S.r.l., con sede a Santa Maria La Fossa, mentre la conclusione dei lavori è prevista per il 20 gennaio 2026.

“È un impegno che avevamo preso durante il mio assessorato all’Agricoltura – ha dichiarato l’attuale assessore alle Attività produttive, Francesco Cupparo – ed è un lavoro che finalmente inizia a dare risposte concrete a un problema irriguo che ha creato disagi agli agricoltori per molti anni”.

Cupparo, già lo scorso maggio, era intervenuto sul tema della crisi irrigua e sulla chiusura della vasca Difesa, sottolineando la necessità di destinare almeno il 20% delle royalties derivanti dall’utilizzo della risorsa idrica agli investimenti nel settore. In quella stessa occasione aveva annunciato anche un confronto con il Ministero per intercettare fondi del PNRR, con l’obiettivo di eliminare i vecchi impianti in amianto e modernizzare le infrastrutture agricole.





lasiritide.it