Maltempo al Sud: temporali in arrivo anche in Basilicata

10/09/2025



Il maltempo che da ore flagella il Centro-Nord si prepara a colpire anche il Sud Italia e la Basilicata, dove in serata sono attesi forti temporali soprattutto sul versante tirrenico. La perturbazione ha già lasciato segni pesanti: in Lombardia la linea ferroviaria Milano–Lecco è stata sospesa per l’apertura di una voragine nei pressi della stazione di Bulciago. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno fermato un treno a pochi metri dal cedimento. Disagi diffusi in Lombardia con smottamenti, allagamenti e alberi caduti. Situazione critica anche all’Isola d’Elba, dove una frana ha isolato circa 200 persone in località Forno e sono esondati due fossi a Portoferraio. Secondo la Protezione civile, nuovi rovesci sono attesi in Toscana e, nelle prossime ore, lungo l’Appennino meridionale fino alla Basilicata.




