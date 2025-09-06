Si è spenta a Villa D’Agri, sabato 6 settembre 2025, Maria Ippolita Santomassimo, protagonista della vita politica e culturale lucana. Nel 1973, con la sua elezione alla guida del Comune di Aliano, segnò una pagina nuova nella storia istituzionale della Basilicata, diventando la prima donna a ricoprire la carica di sindaco nella regione. Il suo ingresso nelle istituzioni avvenne in un contesto difficile, tra diffidenze e resistenze, ma fu accolto con entusiasmo dalle comunità contadine che vedevano in lei un simbolo di cambiamento e di riscatto sociale.

Santomassimo è stata inoltre legata alla figura di Carlo Levi: nel 1974 accolse lo scrittore nel suo ultimo ritorno ad Aliano e, con Francesco Esposito, si impegnò perché potesse essere sepolto proprio nel cimitero del paese materano. Un gesto che ne testimonia la dedizione alla memoria e alla valorizzazione culturale del territorio. Con la sua scomparsa, la Basilicata perde una pioniera della politica locale e una voce autentica di impegno civile.