HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
È morta Maria Ippolita Santomassimo, prima sindaca in Basilicata

6/09/2025



Si è spenta a Villa D’Agri, sabato 6 settembre 2025, Maria Ippolita Santomassimo, protagonista della vita politica e culturale lucana. Nel 1973, con la sua elezione alla guida del Comune di Aliano, segnò una pagina nuova nella storia istituzionale della Basilicata, diventando la prima donna a ricoprire la carica di sindaco nella regione. Il suo ingresso nelle istituzioni avvenne in un contesto difficile, tra diffidenze e resistenze, ma fu accolto con entusiasmo dalle comunità contadine che vedevano in lei un simbolo di cambiamento e di riscatto sociale.


Santomassimo è stata inoltre legata alla figura di Carlo Levi: nel 1974 accolse lo scrittore nel suo ultimo ritorno ad Aliano e, con Francesco Esposito, si impegnò perché potesse essere sepolto proprio nel cimitero del paese materano. Un gesto che ne testimonia la dedizione alla memoria e alla valorizzazione culturale del territorio. Con la sua scomparsa, la Basilicata perde una pioniera della politica locale e una voce autentica di impegno civile.




ALTRE NEWS

CRONACA

6/09/2025 - È morta Maria Ippolita Santomassimo, prima sindaca in Basilicata
6/09/2025 - Tricarico: fiamme sul tetto di un'abitazione
5/09/2025 - Incidente sulla Potenza-Melfi: diversi feriti
5/09/2025 - Quasi 1.800 firme per difendere il Porto di Maratea

SPORT

4/09/2025 - A Potenza il 9 settembre i Premi Ussi
4/09/2025 -  Serie D, trentaduesimi di Coppa Italia: sarà derby lucano
4/09/2025 - Corso per Ufficiali di Gara FIPAV
3/09/2025 - PM Gruppo Macchia Potenza, confermata la schiacciatrice Lopardo per la Serie C pugliese

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo