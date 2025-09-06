|
|
|Tricarico e Lavello rinforzano le rose con Mastropietro e Olive
6/09/2025
|In queste ultime 48 ore il mercato dellEccellenza lucana ha registrato alcune operazioni interessanti per il rinforzo delle rose. Il Tricarico ha ufficializzato larrivo di Lorenzo Mastropietro, difensore classe 2007 proveniente dal Ronciglione. Mastropietro, alto 185 cm, può giocare sia da centrale sia da laterale destro e porta esperienza in Promozione con 28 presenze nella scorsa stagione.
Lo Sporting Lavello, invece, ha completato lingaggio di Luigi Olive, centrocampista offensivo classe 2003 dallesperienza abruzzese con il Fontanelle. Olive, ambidestro e versatile, ha già militato in Eccellenza lucana con lOraziana Venosa, collezionando oltre 50 presenze e 10 gol in due stagioni, e ha partecipato al Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Basilicata.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua