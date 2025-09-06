HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Tricarico e Lavello rinforzano le rose con Mastropietro e Olive

6/09/2025



In queste ultime 48 ore il mercato dellEccellenza lucana ha registrato alcune operazioni interessanti per il rinforzo delle rose. Il Tricarico ha ufficializzato larrivo di Lorenzo Mastropietro, difensore classe 2007 proveniente dal Ronciglione. Mastropietro, alto 185 cm, può giocare sia da centrale sia da laterale destro e porta esperienza in Promozione con 28 presenze nella scorsa stagione.

Lo Sporting Lavello, invece, ha completato lingaggio di Luigi Olive, centrocampista offensivo classe 2003 dallesperienza abruzzese con il Fontanelle. Olive, ambidestro e versatile, ha già militato in Eccellenza lucana con lOraziana Venosa, collezionando oltre 50 presenze e 10 gol in due stagioni, e ha partecipato al Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Basilicata.


