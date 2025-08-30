|
|
|Maltempo in Basilicata: interventi dei Vigili del fuoco tra Maratea, Rivello e Trecchina
30/08/2025
Il maltempo ha continuato a interessare la Basilicata anche nelle prime ore della giornata di oggi, dopo che ieri pomeriggio un breve ma violento nubifragio si era abbattuto su Potenza. La pioggia battente e le forti raffiche di vento avevano provocato l’allagamento di numerose strade e la tracimazione dei tombini.
Questa mattina il fronte perturbato si è spostato sulla fascia tirrenica e nell’area sud della regione. I Vigili del fuoco sono intervenuti nei comuni di Maratea, Rivello e Trecchina, in provincia di Potenza, per liberare le carreggiate dagli alberi caduti a causa delle raffiche di vento. Disagi anche lungo la Fondovalle del Noce.
A Ruvo del Monte (PZ), inoltre, la pioggia intensa ha causato la fuoriuscita di un’auto dalla carreggiata, senza gravi conseguenze per il conducente. Nessuna particolare criticità è stata segnalata nelle altre zone della regione, pur colpite da violenti temporali.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua