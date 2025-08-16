|
|Incendi in Basilicata: Vigili del Fuoco in azione a Colobraro e nei fienili di Banzi e Oppido Lucano
16/08/2025
Ferragosto di emergenze in Basilicata. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati senza sosta sul vasto incendio di Colobraro, che ha già distrutto oltre 300 ettari di vegetazione. Per spegnere le fiamme, nei giorni scorsi, sono stati impiegati numerosi mezzi aerei, tra cui Canadair e velivoli ad ala rotante, con decine di lanci a supporto delle squadre di terra. Accanto ai Vigili del Fuoco hanno operato anche i volontari VV.F. di Montalbano, i mezzi del Consorzio di Bonifica e la Protezione Civile. Ma gli incendi non hanno risparmiato altre zone della regione. Nel pomeriggio del 15 agosto due fienili sono stati avvolti dalle fiamme: uno a Banzi, in contrada Serritelli, e l’altro a Oppido Lucano, vicino a una stazione di servizio. A scatenare i roghi sarebbero stati fulmini caduti durante il violento temporale di Ferragosto. Diverse squadre hanno lavorato per tutta la notte e, pur restando in presidio, le fiamme risultano ora sotto controllo. Restano ingenti i danni e alta l’attenzione sul territorio.
