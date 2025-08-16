HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Incendi in Basilicata: Vigili del Fuoco in azione a Colobraro e nei fienili di Banzi e Oppido Lucano

16/08/2025



Ferragosto di emergenze in Basilicata. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati senza sosta sul vasto incendio di Colobraro, che ha già distrutto oltre 300 ettari di vegetazione. Per spegnere le fiamme, nei giorni scorsi, sono stati impiegati numerosi mezzi aerei, tra cui Canadair e velivoli ad ala rotante, con decine di lanci a supporto delle squadre di terra. Accanto ai Vigili del Fuoco hanno operato anche i volontari VV.F. di Montalbano, i mezzi del Consorzio di Bonifica e la Protezione Civile. Ma gli incendi non hanno risparmiato altre zone della regione. Nel pomeriggio del 15 agosto due fienili sono stati avvolti dalle fiamme: uno a Banzi, in contrada Serritelli, e l’altro a Oppido Lucano, vicino a una stazione di servizio. A scatenare i roghi sarebbero stati fulmini caduti durante il violento temporale di Ferragosto. Diverse squadre hanno lavorato per tutta la notte e, pur restando in presidio, le fiamme risultano ora sotto controllo. Restano ingenti i danni e alta l’attenzione sul territorio.




ALTRE NEWS

CRONACA

16/08/2025 - Ferrandina proclama il lutto per la tragedia di Ferragosto
16/08/2025 - Incendi in Basilicata: Vigili del Fuoco in azione a Colobraro e nei fienili di Banzi e Oppido Lucano
15/08/2025 - Tragedia a Ferrandina: come stanno i feriti
15/08/2025 - Ferrandina, quercia cade su unauto: un morto e tre feriti gravi

SPORT

14/08/2025 - Arbitri: Federico Votta designato in Milan  Bari
12/08/2025 - Calcio giovanile: il sogno di Marco Lo Veci nel Potenza continua
12/08/2025 - Panio e Fiore: ai Giochi Mondiali dei Trapiantati a Dresda dal 17 al 24 agosto
8/08/2025 - Serie D, i calendari del campionato 2025/2026

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo