C'è anche un poliziotto della Basilicata tra i feriti dell'esplosione avvenuta questa mattina a Roma, in via dei Gordiani, nei pressi di un distributore di carburante. Il bilancio provvisorio parla di almeno quaranta persone coinvolte, tra civili e operatori del soccorso. A confermare i numeri è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: «Una persona è al Sant’Eugenio per ustioni, gli altri sono stati distribuiti nei vari ospedali della Capitale. Il sistema ha funzionato correttamente». Secondo le fonti ufficiali, tra i feriti ci sono nove agenti di Polizia, un vigile del fuoco, un operatore del 118 e un carabiniere del Nucleo Radiomobile, rimasto lievemente ferito durante le prime fasi dell’intervento. Tra i poliziotti coinvolti, anche un agente lucano, colpito mentre prestava servizio nella zona dell’esplosione. Gli altri feriti sono per lo più residenti della zona e passanti sorpresi dalla violenta deflagrazione, che ha generato una colonna di fumo visibile in gran parte della città. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica sono tuttora in corso. NEWS IN AGGIORNAMENTO

