Sarà mercoledì 9 luglio la data che segnerà per la Basilicata l’uscita dalla morsa del caldo intenso. Secondo le previsioni meteo, le temperature massime caleranno di almeno 5-6 gradi, offrendo un po’ di sollievo soprattutto alle aree interne della provincia di Potenza e del Materano, le più colpite dall’ondata di calore di questi giorni. Tra oggi e domani, infatti, si potranno raggiungere punte vicine ai 38 gradi in alcune zone della collina materana.

Attualmente la regione è sotto l’influenza dell’anticiclone africano denominato Pluto, che raggiungerà la sua massima intensità tra oggi e domani. La giornata del 4 luglio sarà spesso soleggiata e piuttosto calda, con cielo sereno o poco nuvoloso. Non si escludono locali rovesci pomeridiani in provincia di Potenza. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi, mentre i valori notturni si manterranno ovunque su livelli tropicali. Il mare sarà caldo e calmo.

Se già da domenica 6 luglio il Nord Italia inizierà a uscire dalla fase di caldo intenso, il Sud — e in particolare la Basilicata — dovrà attendere ancora qualche giorno.



Le temperature caleranno gradualmente fino all’arrivo di aria più fresca, attesa per mercoledì 9 luglio. In questo periodo non si escludono locali temporali di calore.

Le aree che soffriranno maggiormente il caldo intenso saranno Tursi e Bernalda nel Materano, mentre Lavello, Senise e Sant’Arcangelo, nella provincia di Potenza, registreranno qualche grado in meno, ma sarà caldo.



