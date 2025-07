La Rinascita Volley Lagonegro è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Lorenzo Esposito, giovane e promettente palleggiatore classe 2003 originario di Ascoli Piceno, indiscusso protagonista nell’ultima stagione con la maglia della Domotek Reggio Calabria.



Cresciuto sportivamente in una terra, le Marche, dove si respira da sempre grande pallavolo, Esposito ha mosso i primi passi in uno dei vivai più importanti a livello nazionale e internazionale, quello della Lube Macerata, dove ha dimostrato fin da subito grande determinazione e notevoli qualità tecniche, portandolo a perfezionare esperienza e personalità sul campo e in allenamento.



182 centimetri di altezza, tocco di palla sopraffino, estro, inventiva e totale visione di gioco: le classiche caratteristiche del regista in erba. Con queste credenziali, Lorenzo chiude il percorso alla Lube nel 2019 e si presenta alla sua prima esperienza assoluta in serie A3 alla Golden Plast Civitanova Marche. Due stagioni in serie B, tra il 2020 e il 2022, a Gioia del Colle per continuare a farsi le ossa, una medaglia di bronzo nel prestigioso torneo giovanile della Junior League e poi, un anno più tardi, l’esordio in A2 con la casacca della Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, con 26 presenze e 13 vittorie a referto. Nell’annata 2023/24 torna in serie B per difendere i colori dell’Italchimici Foligno prima del passaggio, nella stagione appena conclusa, alla Domotek Reggio Calabria, dove ha compiuto un deciso salto di qualità giocando da titolare per gran parte del campionato e guidando i compagni a uno straordinario secondo posto in regular season da neopromossi, nello stesso girone della Rinascita.



Con il suo arrivo, Esposito va a rinforzare il reparto palleggiatori a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2025/2026 in serie A2 Credem Banca, aggiungendo freschezza e motivazione a una squadra che ha come mission quella di creare il giusto mix tra giovani talenti italiani dal grande potenziale e giocatori esperti della categoria.



"Siamo felici di accogliere Lorenzo nella nostra famiglia – ha dichiarato in coro la dirigenza biancorossa – È un innesto che porta entusiasmo e ulteriore voglia di crescere. Siamo certi che, sotto la guida di coach Waldo Kantor e del nostro staff tecnico, potrà fare un ulteriore scatto di qualità".



Lo stesso Esposito si è detto entusiasta della nuova avventura: "L’interesse e la successiva chiamata di un club importante come Lagonegro, che gioca stabilmente in serie A da tanti anni, mi hanno reso veramente orgoglioso. Non posso che essere grato per questa opportunità. Arrivo in Basilicata con tanta voglia di mettermi in gioco e crescere, sia come giocatore che come persona. Ci aspetta un campionato difficile, l’A2 è un campionato di altissimo livello, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e mantenere la categoria. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida e dare il massimo per la squadra e tutti i tifosi".