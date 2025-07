L’Amministrazione comunale di Pisticci ha convocato istituzioni locali e regionali per parlare del futuro della “Pista Mattei”. L’appuntamento si terrà venerdì 11 luglio, alle ore 16.00, nelle sale della mediateca di Pisticci Scalo. “Sarà un’occasione- si legge nel comunicato- di confronto aperto con istituzioni e tecnici, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato attuale della struttura. I progetti di potenziamento in corso – si precisa – mirano a concretizzare il rilancio dell’aeroporto come hub regionale. L’aeroporto Mattei – scrivono dal Palazzo di Città - non è solo una pista, è la via per il futuro”.

Un importante incontro, dunque, che vedrà attorno al tavolo anche città e comuni calabresi, da Corigliano-Rossano, passando per le comunità interne, sino alla confinate Rocca Imperiale. Ma non ci si limita qui. L’occhio , a quanto pare, si strizza anche a importanti pezzi di territori pugliesi, che a quanto pare stanno seguendo con attenzione le mosse di questi ultimi giorni. Il sindaco di Pisticci, Domenico Albano e i suoi collaboratori sono fiduciosi, dopo aver evidenziato nei mesi scorsi una certa rassegnazione proveniente da qualche ambiente, ma anche dopo aver sottolineato più volte l’importanza dell’aeroporto Mattei, un’opera in grado di scongiurare l’isolamento, ma allo stesso tempo in grado di inserire un territorio dalle indubbie potenzialità nel contesto socio-economico e produttivo dell’Italia che conta. L’incontro si terrà quasi alla scadenza prevista dei lavori di delocalizzazione delle vasche di rilancio dei reflui rivenienti dal comparto C di Pisticci Scalo. Interventi utili e non più rinviabili che interferivano con l’area della pista. Lavori cantierizzati mesi fa e annunciati dall’allora Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera Rocco Fuina e finalizzati, come detto, ad eliminare un ostacolo incompatibile con le regole di sicurezza della navigazione aerea.

Un finanziamento di settecentomila euro concesso al Consorzio nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata. Tra gli obiettivi dell’incontro, un “accordo strategico" tra le Regione confinanti. Giorni fa, in una nostra intervista, il giornalista Giuseppe Mazzei aveva detto senza giri di parole che “Tocca alla Regione Basilicata decidere una volta per tutte. Se crede nell'aeroporto ed è disposta a investirci si muova, faccia le indagini di mercato necessarie, apra un tavolo tecnico con Enac ed Enav, avvii contatti con le principali compagnie aeree e coinvolga i sindaci, gli operatori del turismo e dell'agricoltura per studiare le opportunità che il potenziamento della Pista Mattei può offrire.

Un richiamo forte alle responsabilità. Poi, ancora, qualche altro consiglio. Si evitino due errori: lo scontro ridicolo e nefasto tra "potentini" e "materani" e la divisione forzata tra maggioranza e opposizione che su questo tema di interesse vitale dovrebbero andare oltre gli steccati e guardare con spirito costruttivo a fare insieme la scelta giusta per i cittadini lucani. Che da decenni aspettano e non ne possono più”. Guardare lontano, dunque. “Bisogna unire le forze”, questa è la parola d’ordine, questo l’unico obiettivo per progettare un pezzo di futuro che rischia ancora una volta di infrangersi sugli scogli di dietrologie e di misteriosi interessi. Speriamo di no. L’incontro promosso dall’Amministrazione comunale guidata da Domenico Albano è un venticello che può contrastare il caldo torrido, una brezza marina capace di portare sollievo e buoni propositi.

Vincenzo Diego