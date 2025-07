La Regione Basilicata segnala la circolazione di falsi SMS apparentemente inviati da “C.U.P. info”, che invitano a contattare con urgenza il numero 899021247 per presunte “importanti comunicazioni”. Si tratta di una truffa: il numero è a pagamento e può causare l’addebito immediato di somme anche consistenti sul credito telefonico. Si precisa che gli Uffici C.U.P. non inviano SMS da numeri non identificabili ufficialmente e non utilizzano numerazioni a pagamento (come 899) per contattare l’utenza.

La Regione invita i cittadini a:

- non richiamare il numero segnalato;

- non fornire dati personali;

- segnalare l’SMS a Polizia Postale o Carabinieri;

- inoltrare eventuali segnalazioni anche agli uffici regionali, per monitorare il fenomeno.

La Regione ha già attivato i canali istituzionali per denunciare l’accaduto e collabora con le autorità competenti. Per informazioni ufficiali, contattare esclusivamente il numero verde del C.U.P. regionale 800.814.814 o consultare il sito della Regione Basilicata.