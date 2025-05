Non possiamo più stare a guardare senza far niente il massacro che si sta compiendo a Gaza e l'ulteriore stretta decisa dal governo Netanyahu per stritolare quel che resta di quel martoriato popolo. Per questo, invitiamo tutti i sindaci della Basilicata ad esporre ai balconi dei Palazzi Comunali, accanto ad uno striscione per il cessate il fuoco, la bandiera della Palestina. Chiediamo ai rappresentanti delle comunità locali di prendere parte in favore delle vittime e dei diritti umani, perché non possiamo e non vogliamo restare in silenzio.

Anche con questa iniziativa auspichiamo che i sindaci, in qualità di rappresentanti diretti del popolo, possano mettere pressione sull'Unione Europea affinché faccia sentire la sua voce e dia il suo contributo per far tacere le armi. Come ci ha ricordato Papa Francesco, "chi fa la guerra, dimentica l'umanità". Ecco perché Europa Verde-AVS continuerà a battersi perché si giunga a una pace giusta, che passa attraverso la formula "due popoli, due Stati". Ma per far ciò, l’attuale governo israeliano deve fermarsi e riaprire il fronte del dialogo.

Donato Lettieri e Michela Trivigno CoPortavoce Europa Verde Basilicata