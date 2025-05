Incidente stradale attorno alle ore 12 sulla Statale 106 Jonica, al km 453+35, al confine tra Puglia e Basilicata. Un autoarticolato, diretto verso Reggio Calabria, ha invaso la corsia opposta, sfondando lo spartitraffico centrale, poco prima del ponte sul fiume Bradano. Fortunatamente, non si segnalano feriti. Di seguito il comunicato stampa dellANAS.





A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Taranto, lungo la strada statale 106 “Jonica”, in corrispondenza del territorio comunale di Ginosa in provincia di Taranto. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta (Reggio Calabria) e che nell’impatto ha sfondato le barriere di sicurezza ed ha invaso la carreggiata opposta.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile, il traffico viene momentaneamente deviato lungo la viabilità di locale al km 453,350, con indicazioni sul posto.

Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 sono sul posto, per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.