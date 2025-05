Al termine delle elezioni per il rinnovo delle cariche del gruppo “Augusto Viggiani” dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) Basilicata, Sandro Maiorella è stato riconfermato presidente.

All’appuntamento elettorale ha partecipato circa l’80% degli aventi diritto. Oltre alla presidenza, è stato rinnovato anche il Consiglio direttivo, che registra una significativa crescita della componente femminile. Per la categoria dei professionisti sono stati eletti Giovanna Laguardia (già presente nel precedente direttivo), Mariapaola Vergallito, Eugenio Montesano e Alessandro Salveti. Per i collaboratori entrano Antonella Sabia e Rocco Picciano, insieme alla conferma di Antonio Mutasci.



Sono stati inoltre eletti i revisori dei conti: per i professionisti Antonio Massaro e Alfonso Pecoraro, per i collaboratori Angelo La Capra.



“È una grande soddisfazione – ha dichiarato Maiorella – ricevere nuovamente la fiducia dei colleghi. Questo riconoscimento ci stimola a proseguire nel lavoro intrapreso, sempre al fianco dei giornalisti sportivi lucani, per sostenerli concretamente nell’attività quotidiana”.



La prima riunione del nuovo Direttivo è in programma la prossima settimana, durante la quale saranno assegnate le cariche interne. Il mandato del presidente e del consiglio durerà quattro anni.