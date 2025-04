Si sono conclusi i lavori di riparazione alla condotta in contrada Trasano di Matera, che aveva causato la sospensione dell’erogazione idrica nella città dei Sassi. Grazie all’impegno continuo degli operatori dell’Acquedotto Lucano, che hanno lavorato per tutta la notte, l’intervento è stato completato intorno alle 5 di questa mattina, come confermato da Lorenzo Appella, coordinatore del Centro Operativo di Matera, alla TGR Basilicata.

"La riparazione è stata effettuata con la sostituzione della parte danneggiata della condotta e ora abbiamo iniziato a reimmettere acqua in rete," ha spiegato Appella. "Stiamo verificando la tenuta dell’infrastruttura e, una volta completate le operazioni di bonifica, aumenteremo gradualmente il flusso fino al ripristino definitivo del servizio."

Sebbene non sia stato indicato un orario preciso per il ritorno completo alla normalità, Appella si è detto fiducioso: "Ragionevolmente, se tutto procede senza intoppi, riusciremo a ripristinare l’erogazione entro la giornata."

Nel frattempo, il servizio di distribuzione tramite autobotti prosegue nei vari quartieri per garantire l’acqua potabile ai cittadini. Le scuole della città resteranno chiuse oggi, come stabilito dall’ordinanza del commissario straordinario. Resta attivo anche il Centro Operativo Comunale, che continua a monitorare l’evoluzione della situazione in stretto contatto con i tecnici dell’Acquedotto Lucano.